28.09.2021 15:43 Евгений Клочко

Избили и ограбили: в Харькове предъявили подозрение трем патрульным

Трем сотрудникам патрульной службы Нацполиции в Харьковской области, которые напали на двух граждан и ограбили их, сообщили о подозрении.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на правоохранителей, установлено, что в октябре 2020 года командир роты патрульной службы особого назначения ГУНП Харьковской области и его два заместителя, проходя ночью возле одной из общеобразовательных школ Харькова, увидели двух незнакомых мужчин. У правоохранителей возник преступный умысел завладеть их денежными средствами.

Один из полицейских повалил пострадавшего на землю, наступил ему на ногу, в то время как другой начал бить мужчину по лицу. Потерпевшие пытались убежать, однако сделать это им не удалось.

После этого полицейские начали проводить поверхностный осмотр мужчин, обвинив тех в сбыте наркотиков, забрали деньги в сумме более 30 тыс. грн. и мобильный телефон.

Как установили оперативники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности НПУ, нападающими оказались сотрудники одного из подразделения ГУНП в Харьковской области. За совершение преступных действий уличенных полицейских уволили со службы в полиции.

Троих стражей подозревают в ограблении, совмещенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186 УК Украины)

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, ранее патрульные задержали мужчину , который в подземном переходе вырвал из рук у девушки ее мобильный телефон и убежал.