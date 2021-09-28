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28.09.2021  15:43   Евгений Клочко

Избили и ограбили: в Харькове предъявили подозрение трем патрульным

Трем сотрудникам патрульной службы Нацполиции в Харьковской области, которые напали на двух граждан и ограбили их, сообщили о подозрении.

В Харькове патрульные избили и ограбили прохожих
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на правоохранителей, установлено, что в октябре 2020 года командир роты патрульной службы особого назначения ГУНП Харьковской области и его два заместителя, проходя ночью возле одной из общеобразовательных школ Харькова, увидели двух незнакомых мужчин. У правоохранителей возник преступный умысел завладеть их денежными средствами.  
 
Один из полицейских повалил пострадавшего на землю, наступил ему на ногу, в то время как другой начал бить мужчину по лицу. Потерпевшие пытались убежать, однако сделать это им не удалось.
 
После этого полицейские начали проводить поверхностный осмотр мужчин, обвинив тех в сбыте наркотиков, забрали деньги в сумме более 30 тыс. грн. и мобильный телефон.
 
Как установили оперативники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности НПУ, нападающими оказались сотрудники одного из подразделения ГУНП в Харьковской области. За совершение преступных действий уличенных полицейских уволили со службы в полиции.
 
Троих стражей подозревают в ограблении, совмещенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186 УК Украины)
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
 
Напомним, ранее патрульные задержали мужчину, который в подземном переходе вырвал из рук у девушки ее мобильный телефон и убежал.
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  патрульная полиция, харьков
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