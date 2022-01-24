    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Патрульные "фантомы" на дороги Харьковщины пока не выйдут
24.01.2022  22:00   Евгений Клочко

Патрульные "фантомы" на дороги Харьковщины пока не выйдут

В ближайшее время автомобили-«фантомы» патрульной полиции Украины, фиксирующие нарушения скоростного режима, на дороги Харьковской области не выедут.

Патрульные "фантомы" на дороги Харьковщины пока не выйдут
 
Об этом корреспонденту МГ «Объектив» рассказал пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук, сообщает РЕДПОСТ.
 
По его информации, внедрение данных инноваций внедряет Департамент патрульной полиции Украины, одна пока только исключительно в Столице. Дмитрий Гайдук выразил предположение, что Харьковский регион может получить либо автомобиль, либо несколько автомобилей из партии в 30 единиц, запланированных к закупке на нынешний год. О появлении «фантомов» в регионе пресс-секретарь обещает сообщить дополнительно.
 
Ранее первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook отрапортовал, что уже 25 января в 8:00 на украинских дорогах появятся так называемые автомобили-«фантомы». Skoda Kodiaq (а в дальнейшем добавятся и другие марки) без опознавательных знаков полиции будут фиксировать нарушения скоростного режима.
 
Патрульные "фантомы" на дороги Харьковщины пока не выйдут
 
По информации Белошицкого, в неавтоматическом режиме фиксация нарушений ПДД будет производиться спецавтомобилем с помощью двух видеокамер, которыми оснащен автомобиль. Они обладают способностью фиксировать нарушения ПДД, которые происходят впереди и позади служебного автомобиля. Как правило, это будет происходить довольно редко и будет касаться только самых дерзких и опасных для участников дорожного движения нарушений ПДД, которые будут замечать инспекторы во время патрулирования "фантома".
 
Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  патрульная полиция, фантом, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.01 Криминал и происшествия В Харькове полиция за долги забрала маршрутку 13.01 Криминал и происшествия Под наркотиками и без прав: у харьковчанина забрали автомобиль за долги 27.12 Криминал и происшествия В Харькове пьяный водитель без прав попытался откупиться от патрульных
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 