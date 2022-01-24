24.01.2022 22:00 Евгений Клочко

Патрульные "фантомы" на дороги Харьковщины пока не выйдут

В ближайшее время автомобили-«фантомы» патрульной полиции Украины, фиксирующие нарушения скоростного режима, на дороги Харьковской области не выедут.

Об этом корреспонденту МГ «Объектив» рассказал пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук, сообщает РЕДПОСТ.

По его информации, внедрение данных инноваций внедряет Департамент патрульной полиции Украины, одна пока только исключительно в Столице. Дмитрий Гайдук выразил предположение, что Харьковский регион может получить либо автомобиль, либо несколько автомобилей из партии в 30 единиц, запланированных к закупке на нынешний год. О появлении «фантомов» в регионе пресс-секретарь обещает сообщить дополнительно.

Ранее первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook отрапортовал, что уже 25 января в 8:00 на украинских дорогах появятся так называемые автомобили-«фантомы». Skoda Kodiaq (а в дальнейшем добавятся и другие марки) без опознавательных знаков полиции будут фиксировать нарушения скоростного режима.

По информации Белошицкого, в неавтоматическом режиме фиксация нарушений ПДД будет производиться спецавтомобилем с помощью двух видеокамер, которыми оснащен автомобиль. Они обладают способностью фиксировать нарушения ПДД, которые происходят впереди и позади служебного автомобиля. Как правило, это будет происходить довольно редко и будет касаться только самых дерзких и опасных для участников дорожного движения нарушений ПДД, которые будут замечать инспекторы во время патрулирования "фантома".