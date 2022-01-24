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24.01.2022  21:37   Дмитрий Колоней

Коронавирус: почему шумит в голове после коронавируса объяснили специалисты

Канадские исследователи выяснили еще одну особенность ковида.

Коронавирус: Почему шумит в голове после коронавируса объяснили специалисты
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на NBC, сотрудники Исследовательского института Ротмана в Канаде выяснили, что COVID-19 может напрямую инфицировать нейроны головного мозга. Это происходит при попадании вируса в организм через нос, что и приводит к шуму, «туману в голове», нарушениям памяти и движений.
 
 
Исследование проводилось на макаках-резусах, у зараженных представителей которых через неделю после инфицирования были обнаружены симптомы внутримозговой инфекции.
 
Исследователи подчеривают, что заражение мозга - очень опасный вариант развития корнавируса. Дело в том, что  иммунная система не атакует нейроны даже в инфицированном состоянии, а значит, вирус может свободно перемещаться по клеткам мозга и размножаться в них.
 
По словам профессора неврологии Калифорнийского университета Джона Мирросона,  COVID-19 может добраться  до областей мозга, отвечающих за мышление, память, эмоции и настроение.
 
Напомним, ранее мы писали о том, почему люди умирают от коронавируса.
Источник:   NBC
 Тэги:  коронавирус, ковид, харьков, украина, канада, исследование, шум в голове
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