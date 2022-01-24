24.01.2022 21:37 Дмитрий Колоней

Коронавирус: почему шумит в голове после коронавируса объяснили специалисты

Канадские исследователи выяснили еще одну особенность ковида.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на NBC, сотрудники Исследовательского института Ротмана в Канаде выяснили, что COVID-19 может напрямую инфицировать нейроны головного мозга. Это происходит при попадании вируса в организм через нос, что и приводит к шуму, «туману в голове», нарушениям памяти и движений.

Исследование проводилось на макаках-резусах, у зараженных представителей которых через неделю после инфицирования были обнаружены симптомы внутримозговой инфекции.

Исследователи подчеривают, что заражение мозга - очень опасный вариант развития корнавируса. Дело в том, что иммунная система не атакует нейроны даже в инфицированном состоянии, а значит, вирус может свободно перемещаться по клеткам мозга и размножаться в них.

По словам профессора неврологии Калифорнийского университета Джона Мирросона, COVID-19 может добраться до областей мозга, отвечающих за мышление, память, эмоции и настроение.