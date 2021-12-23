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23.12.2021  14:59   Дмитрий Колоней

Индикаторы смерти: почему люди умирают от коронавируса

Ученые выяснили, что влияет на ход болезни и приводит к летальному исходу во время пандемии COVID-19.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на iScience, исследователи Медицинской школы Халл-Йорка и факультета математики Йоркского университета обнаружили уникальные маркеры в крови пациентов с COVID-19. С их помощью можно предупредить тяжелое течение болезни. 
 
Ученые проанализировали 160 образцов тканей пациентов. Эти люди попали в больницу с ковидом еще во время первой и второй волн пандемии. 
Исследователи занялись изучением специальных белков в крови, регулирующих иммунный ответ, измерив уровни 25 цитокинов и хемокинов.
 
С другой стороны, был оценен уровень 171 микроРНК, показывающий, насколько ткани поражены болезнью.
 
Итогом работы стал вывод о том, что в точно различить тяжелые случаи COVID-19 дает возможность сочетание микроРНК и белков. Это происходит благодаря индикаторам. О том, насколько опасным может быть  В частности, воспалительный хемокин CCL20, интерлейкины IL6 и IL10 и   микроРНК miR-451, свидетельствуют о фатальном исходе коронавирусной инфекции.
 
Такми образом, сочетание определенных микроРНК и белков говорят о летальном исходе заболевания.
 
 
Источник:   iScience
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