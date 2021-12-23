23.12.2021 15:20 Анжелика Демидова

Куда следует обращаться, если есть замечания по функционалу "Карточки Харьковчанина"

Социальный проект "Карточка Харьковчанина" должен работать безупречно, система скидок в торговых сетях, которую пообещали харьковчанам, должна функционировать 100%, заявил мер Харькова Игорь Терехов, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ.

На сегодняшний день, по словам городского головы, уже выдано 300 тысяч "Карт Харьковчанина" и выдачи будут продолжаться. Подключаются всё новые и новые торговые сети, которые предоставляют жителям города скидки на товары и услуги.

Задача власти, говорит Игорь Терехов, чтобы этот проект работал как, часы, чтобы горожане могли получать льготы, которые им были обещаны изначально.

"Я просто хочу попросить всех харьковчан, если вы где-то видите и понимаете, что должна быть скидка, а её нет, сообщайте. У нас для этого существует специальный колл-центр. Вы можете туда позвонить по номеру 15-35, он значится на самой карточке, и сообщить где и что не сработало.

Потому что я хочу чёткого понимания в этом вопросе, чтобы тут же можно было исправить ситуацию, чтобы работа заявленных партнёров "Карточка Харьковчанина" не значилась на бумаге, а была реальна и востребована. Поэтому, если будут случаи, когда вам необоснованно отказывают в скидках, обязательно сообщайте", - сказал Игорь Терехов.

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По словам городского головы, сеть партнёров будет расширяться. И уже 28 декабря к "Карточке Харьковчанина" будут подключены 134 сети.

Напомним, весь транспорт, который находится в коммунальной собственности Харькова, перейдет на безналичную систему оплаты . Таким образом произвести оплату за проезд будет возможно лишь при помощи электронной карты.