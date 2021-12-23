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23.12.2021  15:20   Анжелика Демидова

Куда следует обращаться, если есть замечания по функционалу "Карточки Харьковчанина"

Социальный проект "Карточка Харьковчанина" должен работать безупречно, система скидок в торговых сетях, которую пообещали харьковчанам, должна функционировать 100%, заявил мер Харькова Игорь Терехов, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ.

Карта Харьковчанина
На сегодняшний день, по словам городского головы, уже выдано 300 тысяч "Карт Харьковчанина" и выдачи будут продолжаться. Подключаются всё новые и новые торговые сети, которые предоставляют жителям города скидки на товары и услуги.
 
Задача власти, говорит Игорь Терехов, чтобы этот проект работал как, часы, чтобы горожане могли получать льготы, которые им были обещаны изначально.
 
 
"Я просто хочу попросить всех харьковчан, если вы где-то видите и понимаете, что должна быть скидка, а её нет, сообщайте. У нас для этого существует специальный колл-центр. Вы можете туда позвонить по номеру 15-35, он значится на самой карточке, и сообщить где и что не сработало.
 
Потому что я хочу чёткого понимания в этом вопросе, чтобы тут же можно было исправить ситуацию, чтобы работа заявленных партнёров "Карточка Харьковчанина" не значилась на бумаге, а была реальна и востребована. Поэтому, если будут случаи, когда вам необоснованно отказывают в скидках, обязательно сообщайте", - сказал Игорь Терехов. 
 
 
По словам городского головы, сеть партнёров будет расширяться. И уже 28 декабря к "Карточке Харьковчанина" будут подключены 134 сети.
 
Напомним, весь транспорт, который находится в коммунальной собственности Харькова, перейдет на безналичную систему оплаты. Таким образом произвести оплату за проезд будет возможно лишь при помощи электронной карты.
 
Тэги:  карта харьковчанина, харьков
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