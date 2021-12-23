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23.12.2021  14:40   Виталий Хиневич

В Харькове сменят систему оплаты проезда в общественном транспорте

Весь общественный транспорт должен перейти на безналичную систему оплаты.

Оплата проезда в Харькове
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Весь транспорт, который находится в коммунальной собственности Харькова, перейдет на безналичную систему оплаты. Таким образом произвести оплату за проезд будет возможно лишь при помощи электронной карты.
 
 
Во время сессии городского совета мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что количество новых автобусов «Karsan» будет расти. На данный момент оплата в них производится только при наличии Карты харьковчанина или Е-тикета. 
 
Напомним, в харьковской подземке рассказали, почему на эскалаторе не стоит ронять монеты.
 
Тэги:  транспорт, терехов, харьков, оплата проезда
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