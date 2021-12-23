23.12.2021 14:40 Виталий Хиневич

В Харькове сменят систему оплаты проезда в общественном транспорте

Весь общественный транспорт должен перейти на безналичную систему оплаты.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Весь транспорт, который находится в коммунальной собственности Харькова, перейдет на безналичную систему оплаты. Таким образом произвести оплату за проезд будет возможно лишь при помощи электронной карты.

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Во время сессии городского совета мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что количество новых автобусов «Karsan» будет расти. На данный момент оплата в них производится только при наличии Карты харьковчанина или Е-тикета.