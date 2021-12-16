16.12.2021 16:50 Александра Жук

В харьковской подземке рассказали, почему на эскалаторе не стоит ронять монеты

Харьковский метрополитен - это город в городе. Каждый сектор хозяйства подземки очень сложный. Особенно это касается сети эскалаторного оборудования. Корреспондент РЕДПОСТ побывал на одной из станций метро и готов рассказать вам о работе сложнейших механизмов подземки.

Станция метро "Исторический музей". Потоки пассажиров все время то поднимаются, то опускаются конвейерами метро на платформу. Эскалаторов здесь четыре, из них запущены два. Спускаемся в техническое помещение - здесь эскалаторный зал. Вход отдельный, находится ровно под эскалаторными лентами. В зале очень шумно. Специалисты как раз проводят плановые работы по обслуживанию механизмов лестничного конвейера. Все, говорят, по-протоколу, согласно графика. Он существует на каждой из станций харьковского метро.

По словам начальника дистанции эскалаторов, существует специальный график плановых работ. Плановые и предупредительные работы выполняются регулярно. Практически на каждом эскалаторе выполняются те или иные работы, которые зависят от их сложности и вида, отмечает Сергей Дроздов, начальник дистанции эскалаторов механической службы КП "Харьковский метрополитен"

Но бывают, и форс-мажорные ситуации. В случае попадания монет, гаек и каких-либо деталей в щель механизма, работу эскалатора приходится останавливать. Из-за невнимательности пассажиров механизмы часто выходят из строя. Приходиться проводить внеплановые затратные ремонтные работы. Такое часто бывает. "Даже гайки и болты находим", - говорят в метро. Поэтому в метрополитене просят харьковчан, находясь на эскалаторе, придерживаться плавил поведения. Не прыгать, не бегать по лестнице и не ронять вещи. Это очень сильно вредит механизмам эскалаторов.

На данный момент в харьковском метрополитене 15 из 30 станций оборудованы эскалаторами. Всего их 45. И каждый из них специалисты проверяют, чтобы все находились в исправном состоянии.

Стоит отметить, что самый глубокий эскалатор функционирует на станции метро "Пушкинская". Его длина 30 метров. На станции метро "Исторический музей" глубина залегания эскалаторов 22,3 метра.

"Руководство метрополитена, уделяется большое внимание поддержанию и содержанию эскалаторов в технически исправном состоянии, обеспечению безопасности пассажиров и проведению необходимой модернизации и внедрению современных систем управления и оснащения эскалаторов.

Например, станции "Холодная гора", "Дворец спорта" и "Малышева" оборудованы приборами, позволяющими пускать эскалаторы при приближении пассажиров к входной площадке, - подчеркнул Сергей Дроздов.

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