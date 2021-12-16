16.12.2021 17:09 Дмитрий Колоней

Желтый уровень опасности: в Харькове - ухудшение погодных условий

Жителей Харькова предупреждают о резком ухудшении погоды.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, под влиянием активного атмосферного фронта по Харькову и области ночью и утром 17 декабря пройдут значительные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.

Днем интенсивность осадков постепенно снизится. Ожидается гололедица, налипание мокрого снега; туман, видимость 200 – 500 метров. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области: ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла. По городу ночью 1-3° мороза, днем ​​0-2° тепла.

Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому. Будьте внимательны и осторожны на дорогах и тротуарах.