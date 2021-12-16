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16.12.2021  17:09   Дмитрий Колоней

Желтый уровень опасности: в Харькове - ухудшение погодных условий

Жителей Харькова предупреждают о резком ухудшении погоды.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, под влиянием активного атмосферного фронта по Харькову и области ночью и утром 17 декабря пройдут значительные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.
 
 
Днем интенсивность осадков постепенно снизится. Ожидается гололедица, налипание мокрого снега; туман, видимость 200 – 500 метров. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области: ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла. По городу ночью 1-3° мороза, днем ​​0-2° тепла.
 
Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому. Будьте внимательны и осторожны на дорогах и тротуарах.
 
Напомним, ранее мы писали о причудах и непредсказуемости погоды харьковских зим в прошлом.
 
 
Тэги:  ухудшение погоды, снег, харьков, осадки, опасность
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