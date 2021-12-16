16.12.2021 17:55 Дмитрий Колоней

Афера на миллион: в Харькове будут судить квартирных мошенников (фото)

Мужчина и женщина присвоили жилплощадь на Салтовке в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Киевской окружной прокуратуры Харькова Эдуарда Новикова, установлено, что 37-летний мужчина и 40-летняя женщина решили незаконно завладеть квартирами на Салтовке - на улицах Тракторостроителей и Валентиновской. Аферисты знали, что эти квартиры не были приватизированы и воспользовались этим, зарегистрировав право собственности на указанную недвижимость на подставных лиц, используя заведомо поддельные документы.

Они нашли людей, находившихся в сложном материальном положении, для использования при заключении фиктивных соглашений и незаконной перерегистрации права собственности на указанные квартиры. На основании поддельных бланков договоров купли-продажи квартир и других ложных документов, недвижимость переходила в собственность фиктивных продавцов. В результате преступный тандем нанес территориальной громаде Харькова ущерб в 1,3 млн грн.

16 декабря 2021 обвинение направлено в Киевский райсуд Харькова. Криминальному дуэту грозит тюремный срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о розыске мошенника, который выдал себя за умершего и провернул аферу в Харькове. 60-70 летний мужчина обманом завладел недвижимым имуществом по Таганской улице в ​​Харькове.