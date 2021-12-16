    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Афера на миллион: в Харькове будут судить квартирных мошенников (фото)
16.12.2021  17:55   Дмитрий Колоней

Афера на миллион: в Харькове будут судить квартирных мошенников (фото)

Мужчина и женщина присвоили жилплощадь на Салтовке в Харькове.

Криминал Харьков: Мошенники присвоили квартиры на улицах Валентиновской и Тракторостроителей
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Киевской окружной прокуратуры Харькова Эдуарда Новикова, установлено, что 37-летний мужчина и 40-летняя женщина решили незаконно завладеть квартирами на Салтовке - на улицах Тракторостроителей и Валентиновской. Аферисты знали, что эти квартиры не были приватизированы и воспользовались этим, зарегистрировав право собственности на указанную недвижимость на подставных лиц, используя заведомо поддельные документы.
 
 
Они нашли людей, находившихся в сложном материальном положении, для использования при заключении фиктивных соглашений и незаконной перерегистрации права собственности на указанные квартиры. На основании поддельных бланков договоров купли-продажи квартир и других ложных документов, недвижимость переходила в собственность фиктивных продавцов. В результате преступный тандем нанес территориальной громаде Харькова ущерб в 1,3 млн грн.
 
Криминал Харьков: Мошенники присвоили квартиры на улицах Валентиновской и Тракторостроителей
 
16 декабря 2021 обвинение направлено в Киевский райсуд Харькова. Криминальному дуэту грозит тюремный срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
 
Напомним, ранее мы писали о розыске мошенника, который выдал себя за умершего и провернул аферу в Харькове. 60-70 летний мужчина обманом завладел недвижимым имуществом по Таганской улице в ​​Харькове.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошеничество, афера, харьков, украина, подделка документов, квартиры, тракторостроителей, валентиновская
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.12 Криминал и происшествия Как избежать афер на продажах: 9 правил от харьковских киберполицейских 06.12 Криминал и происшествия Под Харьковом мошенница обобрала пенсионеров на полмиллиона 03.12 Криминал и происшествия Афера на 800 тысяч: под Харьковом будут судить разбогатевшего на краже дельца
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 