16.12.2021 17:55 Дмитрий Колоней
Афера на миллион: в Харькове будут судить квартирных мошенников (фото)
Мужчина и женщина присвоили жилплощадь на Салтовке в Харькове.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Киевской окружной прокуратуры Харькова Эдуарда Новикова, установлено, что 37-летний мужчина и 40-летняя женщина решили незаконно завладеть квартирами на Салтовке - на улицах Тракторостроителей и Валентиновской. Аферисты знали, что эти квартиры не были приватизированы и воспользовались этим, зарегистрировав право собственности на указанную недвижимость на подставных лиц, используя заведомо поддельные документы.
Они нашли людей, находившихся в сложном материальном положении, для использования при заключении фиктивных соглашений и незаконной перерегистрации права собственности на указанные квартиры. На основании поддельных бланков договоров купли-продажи квартир и других ложных документов, недвижимость переходила в собственность фиктивных продавцов. В результате преступный тандем нанес территориальной громаде Харькова ущерб в 1,3 млн грн.
16 декабря 2021 обвинение направлено в Киевский райсуд Харькова. Криминальному дуэту грозит тюремный срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали о розыске мошенника, который выдал себя за умершего и провернул аферу
в Харькове. 60-70 летний мужчина обманом завладел недвижимым имуществом по Таганской улице в Харькове.
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