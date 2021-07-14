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14.07.2021  15:53   Дмитрий Колоней

Убийство и афера с квартирой: в Харькове у мошенников отобрали квартиру умершей

Квартира возвращена Харьковской городской территориальной общине.

Криминал Харьков: У аферистов в Харькове отобрали незаконно присвоенную квартиру убитой женщины

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, постановлением Харьковского апелляционного суда наследство в виде квартиры признать  выморочным и передать ее в собственность Харьковской городской территориальной общины.

Руководитель окружной прокуратуры Амила Омарова проинформировала, что в 2018 году мошенники незаконно завладели документами убитой местной жительницы на квартиру по ул. Клочковской в ​​г.. Харькове и в дальнейшем, действуя от имени умершей женщины, завладели недвижимостью.
 
Установлено, что потерпевшая работала учительницей в одной из харьковских общеобразовательных школ, жила сама и не было наследников. После ее смерти указанный договор купли-продажи был заключен от ее имени. Вместе с тем, в соответствии с требованиями действующего законодательства, квартира должна была перейти в собственность Харьковской городской территориальной общины.
 
Благодаря последовательной позиции прокуратуры постановлением Харьковского апелляционного суда от 07.07.2021 отменено решение Дзержинского районного суда г.. Харькова от 15.02.2021 и принято новое решение, которым удовлетворены исковые требования прокуратуры.
 
В целях обеспечения передачи квартиры в собственность территориальной общины на нее наложен арест.

Напомним, ранее мы писали о мошеннике, выдавшем себя за умершего и провернувшем аферу с квартирой в Харькове.

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, мошенничество, харьков, афера, квартира
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