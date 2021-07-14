14.07.2021 15:53 Дмитрий Колоней

Убийство и афера с квартирой: в Харькове у мошенников отобрали квартиру умершей

Квартира возвращена Харьковской городской территориальной общине.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, постановлением Харьковского апелляционного суда наследство в виде квартиры признать выморочным и передать ее в собственность Харьковской городской территориальной общины.

Руководитель окружной прокуратуры Амила Омарова проинформировала, что в 2018 году мошенники незаконно завладели документами убитой местной жительницы на квартиру по ул. Клочковской в ​​г.. Харькове и в дальнейшем, действуя от имени умершей женщины, завладели недвижимостью.



Установлено, что потерпевшая работала учительницей в одной из харьковских общеобразовательных школ, жила сама и не было наследников. После ее смерти указанный договор купли-продажи был заключен от ее имени. Вместе с тем, в соответствии с требованиями действующего законодательства, квартира должна была перейти в собственность Харьковской городской территориальной общины.



Благодаря последовательной позиции прокуратуры постановлением Харьковского апелляционного суда от 07.07.2021 отменено решение Дзержинского районного суда г.. Харькова от 15.02.2021 и принято новое решение, которым удовлетворены исковые требования прокуратуры.



В целях обеспечения передачи квартиры в собственность территориальной общины на нее наложен арест.

Напомним, ранее мы писали о мошеннике, выдавшем себя за умершего и провернувшем аферу с квартирой в Харькове.