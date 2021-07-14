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14.07.2021  16:17   Евгений Клочко

В Харькове задержали трио, промышлявшее квартирными кражами (фото)

Злоумышленников задержали работники оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области сразу после совершения очередной квартирной кражи.


В Харькове задержали трио, промышлявшее квартирными кражами (фото)
В Харькове задержали квартирных-рецидивистов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции. По информации правоохранителей, 13 июля им поступило сообщение от жителя одного из жилых домов по улице Краснодарской. Он рассказал сотрудникам полиции, что в его квартире выломаны замки и исчезли деньги, изделия из золота, мобильный телефон, серебряные и юбилейные монеты.
 
В Харькове задержали квартирных-рецидивистов В Харькове задержали квартирных-рецидивистов
 
За совершение кражи полицейские на площади Конституции оперативно задержали трех мужчин 34, 39 и 35 лет, ранее уже судимых за имущественные преступления.
 
Во время совершения уголовных преступлений злоумышленники использовали автомобиль, в ходе осмотра которого изъяты устройства для взлома секретов замков входных дверей, мобильные телефоны, а также украденные вещи и имущество пострадавших.
 
В Харькове задержали квартирных-рецидивистов В Харькове задержали квартирных-рецидивистов
 
В настоящее время правонарушители задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает мужчинам до 6 лет лишения свободы.
 
В настоящее время проводятся обыски по местам проживания "домушников" с целью изъятия вещественных доказательств по ранее совершенным кражам в Харькове и области.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, в Харькове были задержаны злоумышленники, завладевшие имуществом потерпевшего, пока тот во время переезда переносил вещи в квартиру.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, харьков, квартирная кража
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