14.07.2021 17:13

Драка в метро Харькова: информация полиции

В Харькове открыли уголовное дело по факту конфликта.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Национальной полиции, 13 июля 2021 года в 20:46 в отдел полиции в метрополитене поступила информация о конфликте между пассажирами в вагоне электропоезда. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что во время ссоры 36-летний мужчина ударил 59-летнего пассажира. С соответствующим заявлением пострадавший обратился в полицию.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним,ранее мы сообщали о драке в метро.