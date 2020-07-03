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03.07.2020  16:06   

Драка в метро из-за маски - полиция возбудила уголовное дело

Работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, произошедшего в харьковском метрополитене.


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2 июля пассажир без медицинской маски нанес работнику метрополитена легкие телесные повреждения за замечание по поводу нарушения условий карантина.

К полицейским в отдел полиции в метрополитене обратился работник метрополитена. Он сообщил, что во время исполнения служебных обязанностей в вагоне электропоезда неизвестный нанес ему телесные повреждения. Пострадавший находился в специальной одежде работника метрополитена.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года. Все обстоятельства происшествия и личность злоумышленника устанавливается.

В свою очередь пользователи социальных сетей сообщили, что конфликт произошел в вагоне на Холодногорско-Заводской линии. Молодой человек, который ехал без маски, набросился на двух сотрудников КП "Харьковский метрополитен" и нанес несколько ударов. Причина агрессии - замечания об отсутствии маски. Драку разняли другие пассажиры.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  драка, метрополитен, полиция, карантин, харьков, маска
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