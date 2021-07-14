14.07.2021 15:19 Дмитрий Колоней

Автоспорт: Харьковские гонщики виграли этап Кубка Украины

Харьковчане выиграли в схватке сильнейших и готовятся к решающим поединкам.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков спортивный, харьковчане успешно выступили на первом этапе Кубка Украины по автомобильному спорту.

Состязания, в которых приняли участие сильнейшие гонщики со всех регионов страны, прошли 10-11 июля 202 года в Полтаве на гоночной трассе "Лтава".



Харьковские спортсмены, представители СК "Лидер", традиционно возглавили пьедестал. Золото завоевал 2-кратный победитель первенства Украины Александр Дерюга, серебро - его одноклубник Никита Фурника.



В шаге от медали остановился самый юный пилот команды - пятилетний Илья Гнатенко, выступающий в классе машин комер микро. На этих соревнованиях по сумме заездов Илья занял 4 место.



Сейчас спортсмены "Лидера" готовятся к заключительному 6-му этапу чемпионата Украины, который пройдет на спорткомплексе "Чайка" в Киеве.

Напомним, ранее мы сообщали о триумфе харьковских автогонщиков на чемпионате Украины.