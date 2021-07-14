Главная Новости Харькова Спорт Автоспорт: Харьковские гонщики виграли этап Кубка Украины
14.07.2021  15:19   Дмитрий Колоней

Автоспорт: Харьковские гонщики виграли этап Кубка Украины

Харьковчане выиграли в схватке сильнейших и готовятся к решающим поединкам.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков спортивный, харьковчане успешно выступили на первом этапе Кубка Украины по автомобильному спорту.

Состязания, в которых приняли участие сильнейшие гонщики со всех регионов страны, прошли 10-11 июля 202 года в Полтаве на гоночной трассе "Лтава".

Харьковские спортсмены, представители СК "Лидер", традиционно возглавили пьедестал. Золото завоевал 2-кратный победитель первенства Украины Александр Дерюга, серебро - его одноклубник Никита Фурника.

В шаге от медали остановился самый юный пилот команды - пятилетний Илья Гнатенко, выступающий в классе машин комер микро. На этих соревнованиях по сумме заездов Илья занял 4 место.

Сейчас спортсмены "Лидера" готовятся к заключительному 6-му этапу чемпионата Украины, который пройдет на спорткомплексе "Чайка" в Киеве.

Напомним, ранее мы сообщали о триумфе харьковских автогонщиков на чемпионате Украины.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  автоспорт, гонки, зхарьков, кубок, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.11 Спорт Автоспорт. Харьковчанин - призер международных гонок в Италии (Харьков спортивный) 23.10 Спорт Автоспорт. Харьковчане - триумфаторы «Кубка единства» (Харьков спортивный) 27.08 Спорт Автоспорт. Харьковчане победили на Кубке Украины
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 