В Харькове создано коммунальное учреждение "Фонд культуры и креатива города Харькова "

В Харькове появилась структура, которая на честной, прозрачной конкурсной основе будет поддерживать самые интересные для города проекты.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, директор департамента Харьковского горсовета по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров ( в своем посте отметил, что на протяжении года команда депутатского корпуса, департамента и творческие харьковчане работали над этим проектом, спорили, меняли концепцию и пытались найти баланс между «хотим», «перспективно» и «сможем реализовать». И нам удалось - сегодня на очередной сессии горсовета проекту дали зелёный свет!
Во-первых, немного о том, что такое культурные и креативные индустрии. Это профессии, проекты и инфраструктура, которая, в первую очередь, охватывают абсолютно все творческие специальности - ТВ, рекламу, кино и театры, музыку, издательство и библиотеки. Во-вторых, сюда же мы относим IT-сферу, программное обеспечение и спорт. И именно эти сферы деятельности приносят европейским странам, вдумайтесь, миллиарды долларов годового дохода.
Но это в Европе. А что у нас? Отвечу - у Харькова и области есть все для того, чтобы развивать сферу культуры и креатива: от необходимой инфраструктуры до мощных кадров, которые генерируют сотни жизнеспособных идей. И для того, чтобы эти идеи не складывались на полку, нам и нужен Фонд культуры и креативности. По примеру Украинского культурного Фонда, на честной, прозрачной конкурсной основе он будет поддерживать самые интересные для города проекты. И тут важный момент - сам Фонд не будет прибыльным. Его задача аккумулировать средства из городского и государственного бюджетов, спонсорские деньги и инвестиции и направлять их в конкурентоспособные проекты.
Какие перспективы? Их масса! Во-первых, харьковчане получат новые рабочие места и услуги от сферы ККИ. Во-вторых, авторы крутых идей останутся работать и создавать в своём любимом Харькове. Город же, соответсвенно, получит прибыль от уплаты налогов.
Я верю, что этот благодаря этому проекту (кстати, до нас в Украине этого никто не делал) мы в очередной раз сможем доказать себе и остальным, что именно Харьков - самый лучший, комфортный, креативный, спортивны и перспективный город в стране!
Тимур Андрієвський, Valeria Mykhalska, Katerina Kurashova, Антон Назарко, Veronika Skliarova , Егор Матюхин и много другие
День спешных переговоров: звезды обещают выгодные сделки или даже повышения по службе. Возможны новые знакомства, в том числе романтические.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Летние Кузьминки – традиционно женский праздник: в старину в этот день женщины устраивали посиделки, совместные застолья и гулянья.
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