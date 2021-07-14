14.07.2021 14:26 Дмитрий Колоней

В Харькове создано коммунальное учреждение "Фонд культуры и креатива города Харькова "

В Харькове появилась структура, которая на честной, прозрачной конкурсной основе будет поддерживать самые интересные для города проекты.



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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, директор департамента Харьковского горсовета по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров ( в своем посте отметил, что на протяжении года команда депутатского корпуса, департамента и творческие харьковчане работали над этим проектом, спорили, меняли концепцию и пытались найти баланс между «хотим», «перспективно» и «сможем реализовать». И нам удалось - сегодня на очередной сессии горсовета проекту дали зелёный свет!



Во-первых, немного о том, что такое культурные и креативные индустрии. Это профессии, проекты и инфраструктура, которая, в первую очередь, охватывают абсолютно все творческие специальности - ТВ, рекламу, кино и театры, музыку, издательство и библиотеки. Во-вторых, сюда же мы относим IT-сферу, программное обеспечение и спорт. И именно эти сферы деятельности приносят европейским странам, вдумайтесь, миллиарды долларов годового дохода.



Но это в Европе. А что у нас? Отвечу - у Харькова и области есть все для того, чтобы развивать сферу культуры и креатива: от необходимой инфраструктуры до мощных кадров, которые генерируют сотни жизнеспособных идей. И для того, чтобы эти идеи не складывались на полку, нам и нужен Фонд культуры и креативности. По примеру Украинского культурного Фонда, на честной, прозрачной конкурсной основе он будет поддерживать самые интересные для города проекты. И тут важный момент - сам Фонд не будет прибыльным. Его задача аккумулировать средства из городского и государственного бюджетов, спонсорские деньги и инвестиции и направлять их в конкурентоспособные проекты.



Какие перспективы? Их масса! Во-первых, харьковчане получат новые рабочие места и услуги от сферы ККИ. Во-вторых, авторы крутых идей останутся работать и создавать в своём любимом Харькове. Город же, соответсвенно, получит прибыль от уплаты налогов.



Я верю, что этот благодаря этому проекту (кстати, до нас в Украине этого никто не делал) мы в очередной раз сможем доказать себе и остальным, что именно Харьков - самый лучший, комфортный, креативный, спортивны и перспективный город в стране!



Тимур Андрієвський, Valeria Mykhalska, Katerina Kurashova, Антон Назарко, Veronika Skliarova , Егор Матюхин и много другие