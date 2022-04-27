27.04.2022 10:49 Рита Парфенова

Фонд помощи городу Харькову: как сделать благотворительный взнос

Благотворительные взносы в Фонд помощи городу Харькову могут сделать все, кто хочет помочь в восстановлении нашего города.



city.kharkov.ua

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства, с первых дней войны коммунальные службы не прекращают заботиться о чистоте родного города. Приводить в порядок улицы и разбирать завалы разрушенных зданий также помогают сотни волонтеров.



С целью привлечения неравнодушных к восстановлению города департаментом был основан Фонд помощи городу Харькову.



«Мы просим откликнуться тех, кто рад помочь со строительными и ремонтными материалами, орудием труда и инструментами, финансовыми донатами. Но самое ценное достояние – наши волонтеры, которые в любое время выходят с целью восстановить наш родной город. Присоединяйтесь к нашим рядам! Вместе мы сильные и непобедимы!» – отметили в департаменте.



Ознакомиться с информацией о деятельности Фонда можно:

Также актуальную информацию о деятельности Департамента жилищно-коммунального хозяйства и профильных коммунальных предприятий можно найти на странице департамента в «Facebook».



Оставить жалобу или предложение по решению проблемных вопросов в сфере ЖКХ можно в чате департамента в «Telegram».

С оперативной информацией о работе волонтеров и поиске локаций для участия в мероприятиях по разбору завалов разрушенных домов и уборке можно ознакомиться по ссылке.