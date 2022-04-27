27.04.2022 10:13 Рита Парфенова

В Харькове во время обстрела погибли люди

Три человека погибли и четверо получили ранения во время обстрела Салтовки днем 26 апреля.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По анный следствия, обстрел произошел около полудня 26 апреля. Российские военнослужащие обстреляли Московский район г. Харькова.



В результате обстрела погибли две женщины и мужчина. Еще четверо мирных жителей получили ранения.

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Повреждены жилые дома и автомобили.

Слдователями СБУ начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



