В Харькове во время обстрела погибли люди

Три человека погибли и четверо получили ранения во время обстрела Салтовки днем 26 апреля.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По анный следствия, обстрел произошел около полудня 26 апреля. Российские военнослужащие обстреляли Московский район г. Харькова.
В результате обстрела погибли две женщины и мужчина. Еще четверо мирных жителей получили ранения.
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Повреждены жилые дома и автомобили.
Слдователями СБУ начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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