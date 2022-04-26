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26.04.2022  13:20   

Обстрел Харьков 26 апреля: погибли люди

Оккупанты снова обстреливают мирные районы Харькова.

Подробности обстрела Харькова 26 апреля 2022 года

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на председателя ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрела одного из районов Харькова около полудня 26 апреля 3 человека погибли, 7 человек ранены, информация еще уточняются. Среди пострадавших нет детей, но 2 человека в тяжелом состоянии.

Бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.

Харьковчан просят быть крайне осторожными, по возможности – не покидать укрытий!

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 26 апреля.

Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков
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