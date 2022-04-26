Обстрел Харьков 26 апреля: погибли люди

Оккупанты снова обстреливают мирные районы Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на председателя ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрела одного из районов Харькова около полудня 26 апреля 3 человека погибли, 7 человек ранены, информация еще уточняются. Среди пострадавших нет детей, но 2 человека в тяжелом состоянии.
Бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.
Харьковчан просят быть крайне осторожными, по возможности – не покидать укрытий!
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 26 апреля.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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