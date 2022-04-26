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26.04.2022  08:01   Рита Парфенова

Харьков на утро 26 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 25 по 26 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 26 оперативных выездов.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 25 апреля.

Спасатели 23 раза выезжали на тушение пожаров, в том числе на 14 вызванных обстрелами и 9 - возникших по другим причинам, а также 3 раза - на помощь населению и ликвидацию последствий ДТП.

Из 14 пожаров, вспыхнувших после обстрелов оккупантов, 3 произошло в Киевском районе Харькова. 9 пожаров тушили в Харьковсйом районе области, по одному - в Богодуховском и Чугуевском.

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Так, 25 апреля в 13:07 в Киевском районе города Харькова в результате ракетных обстрелов произошло попадание в 12-этажный жилой дом, в результате чего разрушены квартиры на 3 и 4 этажах с последующим возгоранием. Предварительно жертв и пострадавших нет. В 14:10 пожар локализован на площади 250 кв. Окончательная ликвидация произошла в 15.45. От ГСЧС привлечены 25 человек и 5 ед. техники.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 61 выезд на обезвреживание боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 25 апреля.

 

Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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