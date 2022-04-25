25.04.2022 21:53 Дмитрий Колоней

Майские праздники: известно как будут работать банки

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и банковских учреждений в праздничные дни в мае.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на НБУ, в период действия военного положения в Украине упразднены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Также выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

Как будут работать банки во время майских праздников:

Праздничный день 1 мая (День труда), приходящийся на воскресенье, не переносится.

Соответственно, понедельник, 2 мая, является рабочим днем, в частности для банковской системы.

Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 30 апреля по 2 мая 2022 года включительно датой банковского дня 2 мая 2022 года;

Праздничный день 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне), приходящийся на понедельник, является обычным рабочим днем, в частности, для банковской системы.

Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 7 по 9 мая 2022 года включительно с датой банковского дня 9 мая 2022 года.

В Нацбанке отметили, что, несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме, как и в мирное время.