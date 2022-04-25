    
Главная Новости Харькова Общество Майские праздники: известно как будут работать банки
25.04.2022  21:53   Дмитрий Колоней

Майские праздники: известно как будут работать банки

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и банковских учреждений в праздничные дни в мае.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на НБУ, в период действия военного положения в Украине упразднены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Также выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

Как будут работать банки во время майских праздников:

  • Праздничный день 1 мая (День труда), приходящийся на воскресенье, не переносится.
  • Соответственно, понедельник, 2 мая, является рабочим днем, в частности для банковской системы.
  • Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 30 апреля по 2 мая 2022 года включительно датой банковского дня 2 мая 2022 года;
  • Праздничный день 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне), приходящийся на понедельник, является обычным рабочим днем, в частности, для банковской системы.
  • Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 7 по 9 мая 2022 года включительно с датой банковского дня 9 мая 2022 года.
В Нацбанке отметили, что, несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме, как и в мирное время.
 
 
Тэги:  работа банков, майские праздники, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.01 Общество Рождественские выходные: как будут работать банки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 