06.01.2022 21:09 Дмитрий Колоней

Рождественские выходные: как будут работать банки

Какой режиму работы будет у ПриватБанка и Ощадбанка 7-9 января.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацбанка Украины, ввиду приближающегося Рождества и трех выходных у жителей Украины (7,8 и 9 января), изменится и график работы банковской системы.

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Так, в период с 7 по 9 января переводы между банковскими учреждениями через системы электронных платежей будут осуществляться с датой следующего банковского дня, то есть 10 января. Терминалами и банкоматами можно пользоваться когда угодно, а уже от банков зависят кассовые операции.

7, 8 и 9 января, во всех отделениях ПриватБанка выходной. А все онлайн-платежи будут производиться круглосуточно с датой зачисления 10 января.

У Ощадбанка также выходной эти три дня во всех отделениях, однако приложением "Ощад24/7" можно пользоваться круглосуточно. Не будет проблем с банкоматами и терминалами банка.

Наопмним, рагнее мы писали о том, что в Харькове был накрыт мошеннический колл-центр , аферисты которого обманывали людей, представляясь менеджерами банка.