Нацбанк выпустит в оборот квадратные монеты

Памятные монеты «Казацкие клейноды» станет доступным нумизматам с 30 декабря.
Нацбанк выпустит набор из четырех серебряных монет «Казацкие клейноды» номиналом в 10 гривен в двух вариантах упаковки – в деревянном футляре и сувенирной упаковке с флоковым покрытием, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.
«Набор из четырех памятных монет посвящен памяти о героическом веке нашей истории, которая для украинского народа является неисчерпаемым источником национального достоинства, свободолюбия и государственных устремлений, атрибутам власти – казацким клейнодам», – сообщили в банке.
На лицевой стороне монеты размещены по углам малый Государственный Герб Украины, под которым надпись УКРАИНА; обозначение номинала «10 гривень», год чеканки, проба и вес. В центре каждой монеты изображена своя композиция: казака Мамая, казацкие клейноды и другие артефакты.
В центре оборотной стороны монет локальной позолотой изображены гетманские печати Григория Лободы, Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко и Ивана Скоропадского и размещены надписи «Казацкие клейноды».
Напомним, с 9 декабря Нацбанк выпустил монету номиналом в 5 гривен с изображением тигра как символа 2022 года. Новогодняя монета выполнена из нейзильбера, масса которой будет 16,5 грамм.
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