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27.12.2021  12:12   Евгений Клочко

Какой будет цена на газ в Украине в 2022 году: прогнозы экспертов

Эксперты по вопросам топлива и энергетики прогнозируют высокий уровень цен на газ на европейском рынке в течение всего отопительного сезона 2021-2022. И только со второго квартала 2022 года цена на природный газ несколько снизится.

Цена на газ в Украине 2022
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Первый деловой". Отмечается, что цены на газ будут зависеть от погоды, особенно в самые холодные январь и февраль.
 
Если зима будет относительно теплой, отмечают специалисты, то остатки природного газа в хранилищах будут оставаться выше. Также стоит не забывать, в частности, состоится ли запуск «Северного потока-2» или нет.
 
И тут даже вопрос не в том, что Российская Федерация не сможет поставлять газ собственной добычи европейским потребителям, а с ее позицией, относительно транспортировки голубого топлива через территорию Украины.
 
 
В результате напряжение на газовом рынке все же спадет, однако не следует на это рассчитывать до конца отопительного сезона, считают многие специалисты.
 
Что касается цен на газ в 2022 году, то к марту, отмечают эксперты, цена за 1000 кубометров будет находиться в пределах 1100 долларов. В дальнейшем стоимость тысячи кубов упадет до 550-650 долларов.
 
Напомним, ранее мы сообщали, какой будет цена на газ для украинцев до завершения отопительного сезона.
 
Источник:   Первый Деловой
 Тэги:  газ, харьков, цена, тарифы
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