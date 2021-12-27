27.12.2021 12:12 Евгений Клочко

Какой будет цена на газ в Украине в 2022 году: прогнозы экспертов

Эксперты по вопросам топлива и энергетики прогнозируют высокий уровень цен на газ на европейском рынке в течение всего отопительного сезона 2021-2022. И только со второго квартала 2022 года цена на природный газ несколько снизится.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Первый деловой". Отмечается, что цены на газ будут зависеть от погоды, особенно в самые холодные январь и февраль.

Если зима будет относительно теплой, отмечают специалисты, то остатки природного газа в хранилищах будут оставаться выше. Также стоит не забывать, в частности, состоится ли запуск «Северного потока-2» или нет.

И тут даже вопрос не в том, что Российская Федерация не сможет поставлять газ собственной добычи европейским потребителям, а с ее позицией, относительно транспортировки голубого топлива через территорию Украины.

В результате напряжение на газовом рынке все же спадет, однако не следует на это рассчитывать до конца отопительного сезона, считают многие специалисты.

Что касается цен на газ в 2022 году, то к марту, отмечают эксперты, цена за 1000 кубометров будет находиться в пределах 1100 долларов. В дальнейшем стоимость тысячи кубов упадет до 550-650 долларов.