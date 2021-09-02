02.09.2021 14:36

Что будет с тарифами на тепло и горячую воду для украинцев: подробности

Теперь их будут устанавливать не в центре, а на местах. Таким образом, каждая отдельная территориальная громада (ОТГ) будет исходить из своих финансовых возможностей.

При этом в правительстве обещают помочь местным предприятиям теплокоммунэнерго решить вопрос с задолженностью по оплате за газ, которая у них образовалась.

Об этом сообщвет РЕДПОСТ со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.

По его словам, задолженность предприятий образовалась не только из-за огромных неплатежей населения. Главным образом этой причиной стало то, что в прошлом отопительном сезоне предприятия теплоснабжения закладывали в свои тарифы на тепло более низкий тариф на газ, нежели им этот газ приходилось покупать. Таким образом, образовался разрыв между суммами, которые им платили за тепло потребители и стоимостью газа. Такие условия были заложены в Меморандуме, подписанном с мэрами городов Украины. По условиям этого Меморандума правительство должно было найти компенсаторные механизмы для погашения этой разницы в ценах.

В результате правительство нашло выход в реструктуризации долгов коммунальщиков. Соответствующий закон уже подписан президентом.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, десятки миллиардов гривен будут компенсированы. Местным властям это позволит сбалансировано решить вопрос с тарифами на тепло и горячую воду в своих громадах.

При этом он подчеркнул, что правительство будет тщательно анализировать структуру образовавшихся долгов по каждому предприятию персонально. То есть, будут смотреть, не хотят ли коммунальщики "под шумок" реструктуризовать и те долги, которые образовались по их собственной вине.

А что касается тарифов на тепло и горячую воду в новом отопительном сезоне, то теперь ОТГ будут самостоятельно их формировать на грядущий отопительный сезон, исходя из своих финансовых возможностей.

Напомним, правительство изменяет тарифы на электроэнергию . Изменения вступают в силу с 1 октября 2021 года.