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02.09.2021  14:36   

Что будет с тарифами на тепло и горячую воду для украинцев: подробности

Теперь их будут устанавливать не в центре, а на местах. Таким образом, каждая отдельная территориальная громада (ОТГ) будет исходить из своих финансовых возможностей.

Тарифы на тепло и горячую воду: как изменятся цены
 
При этом в правительстве обещают помочь местным предприятиям теплокоммунэнерго решить вопрос с задолженностью по оплате за газ, которая у них образовалась.
 
Об этом сообщвет РЕДПОСТ со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.
 
По его словам, задолженность предприятий образовалась не только из-за огромных неплатежей населения. Главным образом этой причиной стало то, что в прошлом отопительном сезоне предприятия теплоснабжения закладывали в свои тарифы на тепло более низкий тариф на газ, нежели им этот газ приходилось покупать. Таким образом, образовался разрыв между  суммами, которые им платили за тепло потребители и стоимостью газа. Такие условия были заложены в Меморандуме, подписанном с мэрами городов Украины. По условиям этого Меморандума правительство должно было найти компенсаторные механизмы для погашения этой разницы в ценах.
 
В результате правительство нашло выход в реструктуризации долгов коммунальщиков. Соответствующий закон уже подписан президентом.
 
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, десятки миллиардов гривен будут компенсированы. Местным властям это позволит сбалансировано решить вопрос с тарифами на тепло и горячую воду в своих громадах.
 
При этом он подчеркнул, что правительство будет тщательно анализировать структуру образовавшихся долгов по каждому предприятию персонально. То есть, будут смотреть, не хотят ли коммунальщики "под шумок" реструктуризовать и те долги, которые образовались по их собственной вине.
 
А что касается тарифов на тепло и горячую воду в новом отопительном сезоне, то теперь ОТГ будут самостоятельно их формировать на грядущий отопительный сезон, исходя из своих финансовых возможностей.
 
Напомним, правительство изменяет тарифы на электроэнергию. Изменения вступают в силу с 1 октября 2021 года.
 
Тэги:  харьков, тарифы, хтс
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