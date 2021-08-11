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11.08.2021  13:25   

Как изменятся тарифы на электроэнергию с 1 октября

Правительство изменяет тарифы на электроэнергию, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 11 августа.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, с октября тарифы на электроэнергию снизят с 1,68 грн до 1,44 грн за кВт, но для тех, кто потребляет менее 250 кВт-ч.
 
Так, тариф на электроэнергию для абонентов, потребляющих менее 250 кВт-ч в месяц, будут снижены до 1,44 грн за кВт (при нынешних 1,68 грн).
 
В то же время для семей, потребляющих более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений.
 
Новые тарифы вступят в силу с 1 октября 2021 года.
 
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что ожидает харьковчан после отмены фиксированной цены на газ.
 
Тэги:  тарифы, электроэнергия, харьков
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