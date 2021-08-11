11.08.2021 13:25

Как изменятся тарифы на электроэнергию с 1 октября

Правительство изменяет тарифы на электроэнергию, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 11 августа.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , с октября тарифы на электроэнергию снизят с 1,68 грн до 1,44 грн за кВт, но для тех, кто потребляет менее 250 кВт-ч.

Так, тариф на электроэнергию для абонентов, потребляющих менее 250 кВт-ч в месяц, будут снижены до 1,44 грн за кВт (при нынешних 1,68 грн).

В то же время для семей, потребляющих более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений.

Новые тарифы вступят в силу с 1 октября 2021 года.

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