11.08.2021 13:00

В Минобразования рассказали, как будут работать школы с 1 сентября

В начале учебного года дети в Украине начнут занятия в школах в полноформатном режиме.



РЕДПОСТ

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире одного из национальных телеканалов, сообщает РЕДПОСТ

По словам министра, совместно с коллегами из Минздрава они прорабатывают различные варианты организации образовательного процесса, чтобы он был непрерывным и проходил в безопасной среде.

"Сейчас планируется, и нам бы конечно хотелось, чтобы дети 1 сентября начали обучение в полноформатном режиме. Дальше все будет зависеть от эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе. При «зеленом» уровне учащиеся смогут посещать учебные заведения в очном формате с соблюдением противоэпидемических мероприятий. При переходе на следующие уровни эпидемической опасности для полноценной работы учебного заведения нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированного персонала. Подчеркиваю, что вакцинация добровольная. Никто не имеет права принуждать к этим действиям", – отметил Сергей Шкарлет.

Также он акцентировал внимание на то, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться. Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная) и дети будут продолжать обучение.

Напомним, в Департаменте образования в ближайшее время планируют проанализировать уровень вакцинации работников учебных заведений и не только педагогов, а и всех сотрудников.