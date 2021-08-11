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11.08.2021  13:00   

В Минобразования рассказали, как будут работать школы с 1 сентября

В начале учебного года дети в Украине начнут занятия в школах в полноформатном режиме.


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Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире одного из национальных телеканалов, сообщает РЕДПОСТ.
 
По словам министра, совместно  с коллегами из Минздрава они прорабатывают различные варианты организации образовательного процесса, чтобы он был непрерывным и проходил в безопасной среде.
 
"Сейчас планируется, и нам бы конечно хотелось, чтобы дети 1 сентября начали обучение в полноформатном режиме. Дальше все будет зависеть от эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе. При «зеленом» уровне учащиеся смогут посещать учебные заведения в очном формате с соблюдением противоэпидемических мероприятий. При переходе на следующие уровни эпидемической опасности для полноценной работы учебного заведения нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированного персонала. Подчеркиваю, что вакцинация добровольная. Никто не имеет права принуждать к этим действиям", – отметил Сергей Шкарлет.
 
Также он акцентировал внимание на то, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться. Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная) и дети будут продолжать обучение.
 
Напомним, в Департаменте образования в ближайшее время планируют проанализировать уровень вакцинации работников учебных заведений и не только педагогов, а и всех сотрудников.
 
Источник:   Сергей Шкарлет
 Тэги:  школа, харьков, образование
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