11.08.2021 12:28

Гусеницу от подбитого танка Т-34 хотели сдать на металлолом археологи-нелегалы

В начале августа, в районе горы Бугайка под Дергачами, работниками фермерского хозяйства ''Рассвет'' был обнаружен черный археолог, который пытался на территории хозяйства выкопать часть гусеницы от танка т-34 и сдать его в приемку металлолома.

Об этом РЕДПОСТ стало известно в Историко-краеведческой организации "Слобода".

Отмечается, что гусеница принадлежала одному из 6 подбитых танков, 3-й танковой бригады, которые в составе с 5-м кавалерийским корпусом, отражали атаки 294-й пехотной дивизии вермахта, наступавшей на Харьков через Дергачи в октябре 1941 г. Оборонительные бои шли в течение трех дней с 19 по 21 октября, пока не поступил приказ об отступлении. Потери тогда составили 260 солдат и офицеров. Среди них - 22 танкиста.

Руководство и сотрудники фермерского хозяйства «Рассвет» передали находку в Национальный мемориальный комплекс "Высота маршала И.С.Конева", где она уже пополнила экспозицию музея.

Напомним, в Харькове в приемку металлолома принесли учебную противотанковую мину.