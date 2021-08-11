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11.08.2021  12:28   

Гусеницу от подбитого танка Т-34 хотели сдать на металлолом археологи-нелегалы

В начале августа, в районе горы Бугайка под Дергачами, работниками фермерского хозяйства ''Рассвет'' был обнаружен черный археолог, который пытался на территории хозяйства выкопать часть гусеницы от танка т-34 и сдать его в приемку металлолома.

Гусеницу от подбитого танка хотели сдать на металлолом. Новости Харькова Гусеницу от подбитого танка хотели сдать на металлолом. Новости Харькова
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно в Историко-краеведческой организации "Слобода".
 
Отмечается, что гусеница принадлежала одному из 6 подбитых танков, 3-й танковой бригады,  которые в составе с 5-м кавалерийским корпусом, отражали атаки 294-й пехотной дивизии вермахта, наступавшей на Харьков через Дергачи в октябре 1941 г. Оборонительные бои шли в течение трех дней с 19 по 21 октября, пока не поступил приказ об отступлении. Потери тогда составили 260 солдат и офицеров. Среди них - 22 танкиста.
 
Гусеницу от подбитого танка хотели сдать на металлолом. Новости Харькова
 
Руководство и сотрудники фермерского хозяйства «Рассвет» передали находку в Национальный мемориальный комплекс "Высота маршала И.С.Конева", где она уже пополнила экспозицию музея.
 
Напомним, в Харькове в приемку металлолома принесли учебную противотанковую мину.
 
 
Источник:   Историко-краеведческая организация "Слобода"
 Тэги:  харьков, черные копатели
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