Мину на металлолом сдали в Харькове: минеры провели спецоперацию (фото)

Инцидент произошел в Индустриальном районе Харькова.
Вечером 26 июля в пункт приема вторсырья на улице Волочаевской, 53 принесли взрывоопасный предмет, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе ГСЧС.
В пакете, принесенном одим из жителей района, оказалась учебная противотанковая мина ТМ-62. О случившемся сообщили в полицию и спасателям. К месту события прибыли сотрудники райотделов ГСЧС и полиции. Место с опасным предметом оградили.
На следующий день, 27 июля, в пункт приема вторсырья прибыли пиротехники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, которые изъяли и уничтожили снаряд в специально отведенном месте.
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