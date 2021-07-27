27.07.2021 13:59

Мину на металлолом сдали в Харькове: минеры провели спецоперацию (фото)

Инцидент произошел в Индустриальном районе Харькова.

Вечером 26 июля в пункт приема вторсырья на улице Волочаевской, 53 принесли взрывоопасный предмет, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе ГСЧС.

В пакете, принесенном одим из жителей района, оказалась учебная противотанковая мина ТМ-62. О случившемся сообщили в полицию и спасателям. К месту события прибыли сотрудники райотделов ГСЧС и полиции. Место с опасным предметом оградили.

На следующий день, 27 июля, в пункт приема вторсырья прибыли пиротехники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, которые изъяли и уничтожили снаряд в специально отведенном месте.

Напомним, 6 июля пиротехники ГСЧС Украины обнаружили и изъяли 33 боеприпаса времен войны. Среди них: 3 артснаряда различных калибров и 30 минометных мин.