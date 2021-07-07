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07.07.2021  11:28   Евгений Клочко

Дела давно минувших войн: пиротехники ГСЧС нашли 30 боеприпасов на Харьковщине (фото)

Опасные находки обнаружены в ходе работ по обследованию территории Харьковской области на предмет выявления взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

На Харьковщине пиротехники ГСЧС нашли 30 боеприпасов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
 
По словам чрезвычайников, 6 июля пиротехники ГСЧС Украины обнаружили и изъяли 33 боеприпаса времен войны. Среди них: 3 артснаряда различных калибров и 30 минометных мин.
 
На Харьковщине пиротехники ГСЧС нашли 30 боеприпасов
 
Разминирование провели  в Красноградском, Чугуевской и Лозовском районах области. Ликвидация боеприпасов осуществлялась в тот же день на специальных полигонах. 
 
Обезвредив опасные находки, пиротехники ГСЧС провели с местными жителями разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.
 
На Харьковщине пиротехники ГСЧС нашли 30 боеприпасов
 
Так, спасатели подчеркивают: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.
 
Они отметили, что практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреванию, поэтому обнаруженные предметы нельзя передвигать, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то их накрывать. Достаточно просто оградить место находки и немедленно сообщить в соответствующие службы.
 
Напомним, 24 мая пиротехники ГСЧС обезвредили 42 боеприпаса времен Второй мировой войны. «Урожай» собирали по всем районам Харьковщины.
 
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков, пиротехники
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