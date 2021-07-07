Дела давно минувших войн: пиротехники ГСЧС нашли 30 боеприпасов на Харьковщине (фото)

07.07.2021 11:28 Евгений Клочко

Опасные находки обнаружены в ходе работ по обследованию территории Харьковской области на предмет выявления взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

По словам чрезвычайников, 6 июля пиротехники ГСЧС Украины обнаружили и изъяли 33 боеприпаса времен войны. Среди них: 3 артснаряда различных калибров и 30 минометных мин.

Разминирование провели в Красноградском, Чугуевской и Лозовском районах области. Ликвидация боеприпасов осуществлялась в тот же день на специальных полигонах.

Обезвредив опасные находки, пиротехники ГСЧС провели с местными жителями разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

Так, спасатели подчеркивают: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.

Они отметили, что практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреванию, поэтому обнаруженные предметы нельзя передвигать, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то их накрывать. Достаточно просто оградить место находки и немедленно сообщить в соответствующие службы.