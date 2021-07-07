07.07.2021 11:28 Евгений Клочко
Дела давно минувших войн: пиротехники ГСЧС нашли 30 боеприпасов на Харьковщине (фото)
Опасные находки обнаружены в ходе работ по обследованию территории Харьковской области на предмет выявления взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По словам чрезвычайников, 6 июля пиротехники ГСЧС Украины обнаружили и изъяли 33 боеприпаса времен войны. Среди них: 3 артснаряда различных калибров и 30 минометных мин.
Разминирование провели в Красноградском, Чугуевской и Лозовском районах области. Ликвидация боеприпасов осуществлялась в тот же день на специальных полигонах.
Обезвредив опасные находки, пиротехники ГСЧС провели с местными жителями разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.
Так, спасатели подчеркивают: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.
Они отметили, что практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреванию, поэтому обнаруженные предметы нельзя передвигать, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то их накрывать. Достаточно просто оградить место находки и немедленно сообщить в соответствующие службы.
Напомним, 24 мая пиротехники ГСЧС обезвредили
42 боеприпаса времен Второй мировой войны. «Урожай» собирали по всем районам Харьковщины.
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