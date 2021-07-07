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07.07.2021  10:46   

В Харькове за сутки зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 7 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло четыре человека.

Коронавирус: статистика в Харькове на 7 июля 2021 года


За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом.

18 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 июля составляет 148 688 человек.

Из них:

  • 3 546 летальных случаев (за последние сутки умерло 4 человека);
  • 144 418 человек выздоровели (за сутки – 42 человекf);
  • 724 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 26 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

18 – жители Харьковского района (в том числе 18 харьковчан);
1 – Чугуевского;
1 – Богодуховского.

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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