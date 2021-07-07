В Харькове за сутки зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 7 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло четыре человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом.
18 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 июля составляет 148 688 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
18 – жители Харьковского района (в том числе 18 харьковчан);
1 – Чугуевского;
1 – Богодуховского.
Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».
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