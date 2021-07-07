07.07.2021 10:46

В Харькове за сутки зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 7 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло четыре человека.







За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом.



18 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 июля составляет 148 688 человек.



Из них:

3 546 летальных случаев (за последние сутки умерло 4 человека);

144 418 человек выздоровели (за сутки – 42 человекf);

724 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 26 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:



18 – жители Харьковского района (в том числе 18 харьковчан);

1 – Чугуевского;

1 – Богодуховского.

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».