Главная Новости Харькова Власть Игорь Терехов пообещал дачникам Павлова Поля дорогу и свет
07.07.2021  10:18   

Игорь Терехов пообещал дачникам Павлова Поля дорогу и свет

Кроме того в садовом товариществе «Дружба коллективов» проведут инвентаризацию участков.


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Встреча исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова с членами садового товарищества «Дружба коллективов» прошла 6 июля на пр. Науки, 65, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Проблемы дачного кооператива – дорога и освещение: дачники обратились к Игорю Терехову с просьбой отремонтировать центральную дорогу и помочь провести освещение на улицах садового товарищества. Руководитель города заверил харьковчан, что в ближайшее время в кооперативе сделают холодное фрезерование дорожного покрытия и засыпят его отходами, а также помогут с освещением.

Также на собрании был поднят вопрос права собственности на землю. Как отметил председатель ОСТ «Дружба коллективов» Николай Дорогой, в 1990-х годах не все участки приватизировали, также некоторые из них на протяжении многих лет пустуют.

По поручению Игоря Терехова Департамент территориального контроля в ближайшее время проведет инвентаризацию земельных участков, а также земель общего пользования. После этого члены кооператива самостоятельно примут решение, каким образом использовать участки, которые не имеют владельцев.

Напомним, исполняющий обязанности Харьковского городского совета Игорь Терехов провел 24 июня встречу с жителями Харькова с целью решения ряда социальных и бытовых проблем.

Источник:   ХГС
 Тэги:  игорь терехов, встреча, харьков
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