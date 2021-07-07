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07.07.2021  09:54   

Аварийное отключение воды в Харькове 7 июля. Список адресов

В восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове 7 июля 2021 года

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
ул. Кольцевая (ч/с), ул. Копиленко (ч/с) до 20:00 7 июля.

Московский район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), пр. Тракторостроителей, 126-а (п. №2) до 17:00 7 июля;
ул. Академика Павлова, 140-в (п. №3, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 6 (п. №5, стояк), 20 (п. №3, стояк), ул. Фейрбаха, 1-а (п. №2), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №5, стояк) до 20:00 7 июля.

Немышлянский район:
ул. Танкопия, 41-а (п. №8) до 20:00 7 июля.

Новобаварский район:
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 7 июля.

Основянский район:
пр. Гагарина, 174 (кор. №3, п. №2, стояк) до 20:00 7 июля.

Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 18-а (п. №3) до 17:00 7 июля;
пер. Сычевский (ч/с), пр. Гагарина (ч/с) до 20:00 7 июля.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 7 июля.

Шевченковский район:
ул. Армейская (ч/с), пр. Победы, 54 (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №10) до 17:00 7 июля.; ул. Отакара Яроша, 51 (п. №3, спаренный стояк), пр. Победы, 66 (п. №8, стояк), ул. Ахсарова, 1-а (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 8 (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №6, стояк) до 20:00 7 июля.

Напомним, 6 июля в семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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