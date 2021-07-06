06.07.2021 08:48 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 6 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Кольцевая (ч/с), ул. Копиленко (ч/с), ул. Продольная, 1-а (п. №2, стояк), пр. Академика Курчатова, 21 (спаренный стояк) до 20:00 6 июля.



Московский район:

ул. Фейрбаха, 1-а (п. №2) до 17:00 6 июля;

пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), ул. Светлая, 9-а, 11-а, ул. Академика Павлова, 140-в (п. №3, стояк), ул. Светлая, 2-а (п. №4, стояк) до 20:00 6 июля;

ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-б (п. №3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №5, стояк) до 20:00 7 июля.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 256-а до 20:00 6 июля.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 7 июля.



Слободской район:

пер. Сычевский (ч/с), пр. Гагарина (ч/с), пр. Героев Сталинграда, 161 (стояк) до 20:00 6 июля;

ул. Костычева, 19 (п. №2, стояк) до 20:00 7 июля.



Холодногорский район:

ул. Славянская, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 6 июля.



Шевченковский район:

пр. Победы, 54 (п. №4, стояк) до 17:00 6 июля;

ул. Деревянко, 14 до 20:00 6 июля;

ул. Ахсарова, 23 (п. №7, стояк) до 20:00 7 июля.

Напомним, 5 июля в семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.