06.07.2021 08:18 Рита Парфенова

Не забудьте паспорт: СБУ проверяет документы на улицах Харькова

Во вторник, 6 июля, в Харькове и области под руководством Службы безопасности Украины будет проводиться очередной этап антитеррористических учений.

Антитеррористические учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.



Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий: может быть закрыт проход или проезд по некоторым улицам города, у прохожих станут проверять документы, осматривать личный автотранспорт. Поэтому СБУ просит мирное население иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию правоохранителей.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

Служба безопасности Украины просит жителей и гостей г. Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Напомним, во время февральских контрдиверсионных учений СБУ в Харькове были перекрыты центральные улицы, что вызвало огромные автомобильные пробки в центре города.