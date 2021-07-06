Не забудьте паспорт: СБУ проверяет документы на улицах Харькова

Во вторник, 6 июля, в Харькове и области под руководством Службы безопасности Украины будет проводиться очередной этап антитеррористических учений.
Антитеррористические учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий: может быть закрыт проход или проезд по некоторым улицам города, у прохожих станут проверять документы, осматривать личный автотранспорт. Поэтому СБУ просит мирное население иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию правоохранителей.
Все действия происходят в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.
Служба безопасности Украины просит жителей и гостей г. Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.
Напомним, во время февральских контрдиверсионных учений СБУ в Харькове были перекрыты центральные улицы, что вызвало огромные автомобильные пробки в центре города.
Логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Вторник будет облачным. После ночного дождя температура воздуха немного снизится.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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