05.07.2021 09:04

Аварийное отключение воды в Харькове 5 июля. Список адресов

В семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Продольная, 1-а (п. №2, стояк) до 15:00 5 июля.; ул. Кольцевая (ч/с), ул. Чернышевская, 25, 32, ул. Копиленко (ч/с), ул. Героев Труда, 12-г (стояк), пр. Академика Курчатова, 21 (п. №3), ул. Дружбы Народов, 233 (п. №4), пр. Жуковского, 5 (п. №7, стояк) до 20:00 5 июля.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 85 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-г (п. №3, стояк) до 17:00 5 июля.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 52 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 140-в (п. №3, стояк), шоссе Салтовское, 73-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-б (п. №3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №5, стояк) до 20:00 5 июля.



Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 5 июля.



Основянский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-а (п. №1, спаренный стояк) до 18:00 5 июля.



Слободской район:

ул. Полевая, 2 (стояк) до 18:00 5 июля;

пер. Сычевский (ч/с), пр. Гагарина (ч/с), проезд Садовый, 11 (стояк), пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №11), проезд Садовый, 30 (п. №1, стояк) до 20:00 5 июля.



Холодногорский район:

пер. Верховский, 5 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 5 июля.; ул. Золочевская, 22 (п. №2) до 20:00 5 июля.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 2 (п. №6, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 68 (п. №3, стояк) до 20:00 5 июля.

Напомним, 4 июля в семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.