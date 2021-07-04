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04.07.2021  09:16   

Аварийное отключение воды в Харькове 4 июля. Список адресов

В семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение воды в Харькове 30 июня 2021 года

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
 

Холодногорский район:
ул. Полтавский шлях, 188-в (п. №3, спаренный стояк), ул. Золочевская, 28-а (п. №3) до 20:00 04 июля.
 
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 2 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 4 июля.
 
Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №6, стояк) до 20:00 4 июля.
 
Основянский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-а (п. №1) до 20:00 4 июля.
 
Слободской район:
проезд Садовый, 11(стояк), б-р Жасминовый (Слинько), 20 (п. №9, стояк), пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №11), пер. Сычевский (ч/с), пр. Гагарина (ч/с) до 20:00 4 июля.

Киевский район:
пр. Академика Курчатова, 21 (п. №3), ул. Дружбы Народов, 233 (п. №4), ул. Продольная (Кие.в), 1-а (п. №2, стояк) до 15:00 05.07.21 г., ул. Героев Труда, 12-г (стояк) до 20:00 5 июля.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-б (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 85 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-г (п. №3, стояк) до 17:00 05.07.21 г.,  ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 52 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 140-в (п. №3, стояк), шоссе Салтовское, 73-а (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №5, стояк) до 20:00 5 июля.

Напомним, 29 июня в девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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