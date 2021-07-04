Аварийное отключение воды в Харькове 4 июля. Список адресов

В семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
пр. Академика Курчатова, 21 (п. №3), ул. Дружбы Народов, 233 (п. №4), ул. Продольная (Кие.в), 1-а (п. №2, стояк) до 15:00 05.07.21 г., ул. Героев Труда, 12-г (стояк) до 20:00 5 июля.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-б (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 85 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-г (п. №3, стояк) до 17:00 05.07.21 г., ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 52 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 140-в (п. №3, стояк), шоссе Салтовское, 73-а (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №5, стояк) до 20:00 5 июля.
Напомним, 29 июня в девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Есть риск принять желаемое за действительное. Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом.
В Харькове ожидается жаркая, но неустойчивая погода.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
влажность:
давление:
ветер: