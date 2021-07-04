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04.07.2021  09:58   

Пиротехники уничтожили 30 артснарядов и мин на Харьковщине

Пиротехнической группа Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования обезвредила взрывоопасные предметы на территории Харьковской области

Пиротехники обезвредили 30 арт снарядов и мин
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Так, 2 июля пиротехники ГСЧС Украины провели работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. В итоге было уничтожено 30 боеприпасов времен Второй мировой войны: 
  • 16 артснарядов разных калибров обнаружено в Харьковском районе в лесу вблизи пгт. Васищево;
  • 1 минометная мина калибром 120 мм во дворе в с. Бабаи;
  • 1 артснаряд и 1 минометная мина в Змиевском районе;
  • 11 минометных мин диаметром 120 мм в Лозовском районе области возле с. Верхняя Орелька.
 
Все боеприпасы ликвидированы в тот же день на специальных полигонах. Пострадавших нет.
 
Напомним, 24 мая пиротехники ГСЧС обезвредили 42 боеприпаса времен Второй мировой войны. «Урожай» собирали по всем районам Харьковщины.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пиротехники
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