04.07.2021 09:58
Пиротехники уничтожили 30 артснарядов и мин на Харьковщине
Пиротехнической группа Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования обезвредила взрывоопасные предметы на территории Харьковской области
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Так, 2 июля пиротехники ГСЧС Украины провели работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. В итоге было уничтожено 30 боеприпасов времен Второй мировой войны:
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16 артснарядов разных калибров обнаружено в Харьковском районе в лесу вблизи пгт. Васищево;
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1 минометная мина калибром 120 мм во дворе в с. Бабаи;
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1 артснаряд и 1 минометная мина в Змиевском районе;
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11 минометных мин диаметром 120 мм в Лозовском районе области возле с. Верхняя Орелька.
Все боеприпасы ликвидированы в тот же день на специальных полигонах. Пострадавших нет.
Напомним, 24 мая пиротехники ГСЧС обезвредили
42 боеприпаса времен Второй мировой войны. «Урожай» собирали по всем районам Харьковщины.
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