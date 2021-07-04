04.07.2021 11:11

Маршрутный автобус влетел в прицеп грузовика. Есть травмированные

В результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика травмировались три женщины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области. Дорожно-транспортное происшествие на трассе Харьков-Симферополь - Алушта - Ялта, в городе Южное, 2 июля.

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем «МАЗ» с прицепом. В результате происшествия телесные повреждения получили трое пассажирок в возрасте 28, 58 и 65 лет. Пострадавшие были госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. После осмотра врачами они были отпущены домой.

Сведения о событии внесены следователем в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, около часа дня 29 июня в поселке Пересечное автомобиль инкассаторов сбил 86-летнего мужчину , который шел по обочине трассы и вел велосипед с грузом. В результате наезда пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи Харькова. Там он скончался в тот же день.