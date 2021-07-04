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04.07.2021  11:11   

Маршрутный автобус влетел в прицеп грузовика. Есть травмированные

В результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика травмировались три женщины.

маршрутный автобус влетел в фуру
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области. Дорожно-транспортное происшествие на трассе Харьков-Симферополь - Алушта - Ялта, в городе Южное, 2 июля.
 
По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем «МАЗ» с прицепом. В результате происшествия телесные повреждения получили трое пассажирок в возрасте 28, 58 и 65 лет. Пострадавшие были госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. После осмотра врачами они были отпущены домой.
 
Маршрутный автобус влетел в фуру
 
Сведения о событии внесены следователем в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
 
Напомним, около часа дня 29 июня в поселке Пересечное автомобиль инкассаторов сбил 86-летнего мужчину, который шел по обочине трассы и вел велосипед с грузом. В результате наезда пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи Харькова. Там он скончался в тот же день.
 
Тэги:  харьков, дтп
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