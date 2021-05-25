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25.05.2021  12:14   

42 смертельно опасных находки вывезли в специальное место под Харьковом (ФОТО)

24 мая пиротехники ГСЧС обезвредили 42 боеприпаса времен Второй мировой войны.

Пиротехники ГСЧС обезвредили 42 боеприпаса времен Второй мировой войны

«Урожай» собирали по всем районам Харьковщины.

Так, минометная мина калибра 82 мм находилась в 50 метрах от частного двора в селе Борки, Новодолажского района.

Еще одна мина была найдена в глубине леса на расстоянии 1 км от поселка Васищево, Харьковского района.

Пиротехники ГСЧС обезвредили 42 боеприпаса времен Второй мировой войны

Артснаряд калибра 37 мм обнаружили у села Черниговское, Лозовского района области.

А в поле на краю поселка Казачья Лопань на Дергачевщине обнаружили целый арсенал: 39 артснарядов разного диаметра.

Пиротехники ГСЧС обезвредили 42 боеприпаса времен Второй мировой войны

Все боеприпасы ликвидированы в тот же день на специальных полигонах. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, разминирование, харьков
 
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