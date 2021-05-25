25.05.2021 12:14

42 смертельно опасных находки вывезли в специальное место под Харьковом (ФОТО)

24 мая пиротехники ГСЧС обезвредили 42 боеприпаса времен Второй мировой войны.

«Урожай» собирали по всем районам Харьковщины.

Так, минометная мина калибра 82 мм находилась в 50 метрах от частного двора в селе Борки, Новодолажского района.

Еще одна мина была найдена в глубине леса на расстоянии 1 км от поселка Васищево, Харьковского района.

Артснаряд калибра 37 мм обнаружили у села Черниговское, Лозовского района области.

А в поле на краю поселка Казачья Лопань на Дергачевщине обнаружили целый арсенал: 39 артснарядов разного диаметра.

Все боеприпасы ликвидированы в тот же день на специальных полигонах. Пострадавших нет.