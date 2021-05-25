24 мая пиротехники ГСЧС обезвредили 42 боеприпаса времен Второй мировой войны.
«Урожай» собирали по всем районам Харьковщины.
Так, минометная мина калибра 82 мм находилась в 50 метрах от частного двора в селе Борки, Новодолажского района.
Еще одна мина была найдена в глубине леса на расстоянии 1 км от поселка Васищево, Харьковского района.
Артснаряд калибра 37 мм обнаружили у села Черниговское, Лозовского района области.
А в поле на краю поселка Казачья Лопань на Дергачевщине обнаружили целый арсенал: 39 артснарядов разного диаметра.
Все боеприпасы ликвидированы в тот же день на специальных полигонах. Пострадавших нет.
Комментариев: 0
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Циклон уходит из Харькова вместе с дождями и похолоданием. Ночью небольшой дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. К вечеру небо будет ясным.
Харьков – тогдашняя столица Украины – в 20-е годы прошлого века был двигателем прогресса для всей страны.
влажность:
давление:
ветер: