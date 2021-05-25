25.05.2021 11:20

В полиции рассказали подробности жуткого ДТП на окружной Харькова (ФОТО)

От полученных травм на месте происшествия погиб водитель легковушки.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУНП. 24 мая около 15:40 произошло дорожно-транспортное происшествие на 479-м км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский».

По словам правоохранителей, водитель «ВАЗ-211540» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком «DAF». К сожалению, 50-летний житель города Дергачи погиб на месте.

Его тело оказалось зажатым в авто. Чтобы достали тело, понадобилась помощь спасателей.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений отдела полиции № 2 Харьковского районного управления № 3. Решается вопрос об открытии уголовного производства.