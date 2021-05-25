Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В полиции рассказали подробности жуткого ДТП на окружной Харькова (ФОТО)
25.05.2021  11:20   

В полиции рассказали подробности жуткого ДТП на окружной Харькова (ФОТО)

От полученных травм на месте происшествия погиб водитель легковушки.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУНП. 24 мая около 15:40 произошло дорожно-транспортное происшествие на 479-м км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский».
 
По словам правоохранителей, водитель «ВАЗ-211540» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком «DAF». К сожалению, 50-летний житель города Дергачи погиб на месте.
 
Его тело оказалось зажатым в авто. Чтобы достали тело, понадобилась помощь спасателей.
 
 
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений отдела полиции № 2 Харьковского районного управления № 3. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
Ранее РЕДПОСТ публиковал видео с места аварии.  Удар легкового автомобиля был такой силы, что у грузовика оторвало топливный бак.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, окружная
 
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