На Окружной дороге в районе авторынка "Лоск" произошло смертельное ДТП.
По предварительной информации столкнулись фура и ВАЗ-21099. К сожалению водитель легковушки погиб. У грузового автомобиля от удара оторвало бак с топливом. По словам очевидцев, в воздухе отчетливо слышен запах солярки.
На данный момент подробностей пока нет.
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