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24.05.2021  17:08   

ДТП: Под Харьковом - жуткое столкновение легковушки и фуры (ВИДЕО)

На Окружной дороге в районе авторынка "Лоск" произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телеграмм-канал ТРУХА.
 
Столкновение произошло на Окружной дороге недалеко от автомобильного рынка "Лоск".
 

По предварительной информации столкнулись фура и ВАЗ-21099. К сожалению водитель легковушки погиб. У грузового автомобиля от удара оторвало бак с топливом. По словам очевидцев, в воздухе отчетливо слышен запах солярки.

На данный момент подробностей пока нет.

Источник:   Телеграмм
 Тэги:  дтп, аварии, харьков, смерть, фура, легковушка
 
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