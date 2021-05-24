24.05.2021 17:08

ДТП: Под Харьковом - жуткое столкновение легковушки и фуры (ВИДЕО)

На Окружной дороге в районе авторынка "Лоск" произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телеграмм-канал ТРУХА.

Столкновение произошло на Окружной дороге недалеко от автомобильного рынка "Лоск".

По предварительной информации столкнулись фура и ВАЗ-21099. К сожалению водитель легковушки погиб. У грузового автомобиля от удара оторвало бак с топливом. По словам очевидцев, в воздухе отчетливо слышен запах солярки.

На данный момент подробностей пока нет.