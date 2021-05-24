24.05.2021 17:39

Борьба. Харьковчанин стал вице-чемпионом Европы

Представитель Харькова Андрей Кулик завоевал серебро на континентальном первенстве.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Облгосадминистрации, харьковчанин Анедрей Кулик стал вице-чемпионом на первестве Европы по греко-римской борьбе .

Чемпионат континента проходил с 21 по 23 мая в Македонии.

Состязания проходили среди мужчин в категории до 23 лет.

Итогом европейских соревнований для укранской сборной стали две серебряных и бронзовая награды.

Харьковский борец до 72 кг Андрей Кулик выиграл три схватки, одолев спортсменов из Германии, Венгрии и Беларуси.

От него отвернулась удача в решающем поединке против представителя Армении Малхаса Амояна.

Еще один харьковский борец - Михаил Вишнивецкий - стал седьмым в категории до 130 кг.