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24.05.2021  17:39   

Борьба. Харьковчанин стал вице-чемпионом Европы

Представитель Харькова Андрей Кулик завоевал серебро на континентальном первенстве.

Харьковчанин - серебряный призер чемпионата Европы. Новости Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Облгосадминистрации, харьковчанин Анедрей Кулик стал вице-чемпионом на первестве Европы по греко-римской борьбе .
   
Чемпионат континента проходил с 21 по 23 мая в Македонии.
 
Состязания проходили среди мужчин в категории до 23 лет.
 
Итогом европейских соревнований для укранской сборной стали две серебряных и бронзовая награды.
 
Харьковский борец до 72 кг Андрей Кулик выиграл три схватки, одолев спортсменов из Германии, Венгрии и Беларуси.
 
От него отвернулась удача в решающем поединке против представителя Армении Малхаса Амояна.
 
Еще один харьковский борец - Михаил Вишнивецкий - стал седьмым в категории до 130 кг.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  борьба, вице-чемпион, харьков, серебро, бронза, европа, континент
 
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