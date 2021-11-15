15.11.2021 15:00

Харьковчанин стал чемпионом мира в первенстве по вольной борьбе среди молодежи

Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил борца вольного стиля Мухаммеда Алиева, который стал чемпионом мира среди молодежи.

Как сообщает РЕДПОСТ , Чемпионат мира по вольной борьбе U-23 прошел в Сербии. В финале весовой категории до 86 кг харьковчанин Мухаммед Алиев победил иранца Саджада Голами со счетом 11:4. Чемпионат по вольной борьбе U-23 проводится с 2017 года.

«Этот год для харьковских спортсменов можно по праву назвать выдающимся! Сначала своими результатами нас порадовали олимпийцы и паралимпийцы, а теперь свое мастерство продемонстрировал харьковский борец Мухаммед Алиев, который выиграл для сборной Украины первое «золото» за всю историю чемпионатов мира по вольной борьбе U-23. Уверен, что с такой самоотдачей, с такой волей к победе в каждом поединке наш борец еще не раз порадует харьковских и украинских болельщиков медалями наивысшей пробы.

Благодарю Мухаммеда за яркое выступление и невероятные эмоции! Спасибо за пример, который подаете нашим мальчишкам и девчонкам! Спасибо за то, что прославляете Харьков! Новых вызовов и новых побед!» - говорится в поздравлении Игоря Терехова.

Напомним, в начале текущего года Муххамед Алиев стал чемпионом Украины в весовой категории до 86 кг. На пути к «золоту» он одолел четырех соперников, в том числе еще одного харьковского борца Мраза Джафаряна, а в финале - Алексея Доманицкого из Львовской области.

Мраз Джафарян занял в этой весовой категории 3-е место. В борьбе за «бронзу» харьковчанин победил соперников из Полтавской и Одесской областей.