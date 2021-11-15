    
Главная Новости Харькова Спорт Харьковчанин стал чемпионом мира в первенстве по вольной борьбе среди молодежи
15.11.2021  15:00   

Харьковчанин стал чемпионом мира в первенстве по вольной борьбе среди молодежи

Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил борца вольного стиля Мухаммеда Алиева, который стал чемпионом мира среди молодежи.

Харьковчанин Муххамед Алиев стал Чемпионом мира по вольной борьбе
 
Как сообщает РЕДПОСТ, Чемпионат мира по вольной борьбе U-23 прошел в Сербии. В финале весовой категории до 86 кг харьковчанин Мухаммед Алиев победил иранца Саджада Голами со счетом 11:4. Чемпионат по вольной борьбе U-23 проводится с 2017 года.
 
«Этот год для харьковских спортсменов можно по праву назвать выдающимся! Сначала своими результатами нас порадовали олимпийцы и паралимпийцы, а теперь свое мастерство продемонстрировал харьковский борец Мухаммед Алиев, который выиграл для сборной Украины первое «золото» за всю историю чемпионатов мира по вольной борьбе U-23. Уверен, что с такой самоотдачей, с такой волей к победе в каждом поединке наш борец еще не раз порадует харьковских и украинских болельщиков медалями наивысшей пробы.
 
Благодарю Мухаммеда за яркое выступление и невероятные эмоции! Спасибо за пример, который подаете нашим мальчишкам и девчонкам! Спасибо за то, что прославляете Харьков! Новых вызовов и новых побед!» - говорится в поздравлении Игоря Терехова.
 
Напомним, в начале текущего года Муххамед Алиев стал чемпионом Украины в весовой категории до 86 кг. На пути к «золоту» он одолел четырех соперников, в том числе еще одного харьковского борца Мраза Джафаряна, а в финале - Алексея Доманицкого из Львовской области.
 
Мраз Джафарян занял в этой весовой категории 3-е место. В борьбе за «бронзу» харьковчанин победил соперников из Полтавской и Одесской областей.
 
Тэги:  чемпионат, борьба, алиев, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.10 Общество Харьковские студенты-программисты завоевали "бронзу" престижного турнира 05.10 Спорт Чемпионат Украины остался за харьковскими гимнастками 27.09 Спорт Харьковский "Олимп" в 17-й раз стал чемпионом Украины по регби
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 