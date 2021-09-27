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27.09.2021  14:35   Дмитрий Колоней

Харьковский "Олимп" в 17-й раз стал чемпионом Украины по регби

Харьковчане, одолев львовский "Сокол" завоевали чемпионский титул.


Официальный сайт РК "Олимп"
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на официальный сайт РК "Олимп", харьковский клуб, одержав победу во Львове, за тур до окончания чемпионата досрочно в семнадцатикратным раз стал чемпионом Украины по регби-15.
 
Местному "Соколу" харьковские "небожители" не оставили ни единого шанса на победу. Игра закончилась со счетом 3:40.
 
Статистика игроков "Олимпа":
Попытки: Новиков 11’, 24’, Куценко 49’, Литвиненко 59, Бочаров 64’ Давыдов 73.
Реализации: Косарев 11’, 24’, 49’, 64’, 73.
 
Напомним, ранее  мы писали о том, что в рамках 11-го тура Суперлиги чемпионата Украины по регби-15 клуб “Олимп” из Харькова, поддерживаемый известным бизнесменом Александром Ярославским, одержал победу над киевским “Политехником”.
 
 
 
 
Источник:   Официальный сайт РК "Олимп"
 Тэги:  регби, олимп, харьков, чемпионат, спорт
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