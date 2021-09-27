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27.09.2021  15:31   Дмитрий Колоней

Подготовка к отопительному сезону в Харькове идет с опережением графика

Об этом заявил во время брифинга генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Василий Скопенко.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала "РЕДПОСТ", подготовка к отопительному сезону проходит согласно установленным планам и даже с опережением графика, заявил во время брифинга сегодня генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Василий Скопенко. По его словам, заполняемость магистральных сетей теплоносителем составляет 97%, а  внутриквартальных и внутридомовых на 70-75% и эти темпы почти в 2 раза превышают показатели аналогичного периода прошлого года. 
 
"Это говорит о том, что мы в этот отопительный сезон войдём вовремя и нормально подготовленно. Что касается капремонтов котельных и котлов, то все эти работы уже находятся либо на стадии завершения, либо завершены, также уже промыты и подготовлены к работе. Поэтому нет никаких опасений, что отопительный сезон начнётся не в установленный срок. Мы готовы к нему в принципе уже на сегодняшний день. Ждём температурного режима, ждём 15 октября и распоряжения руководителя города", - заявил Василий Скопенко. 
 
Также по словам гендиректора, осуществлена предоплата за газ за октябрь в размере 140 миллионов гривен за потребление газа в октябре, т.е. все договорённости с Нафтогазом по этому вопросу с предприятием и городом выполнены. Поэтому он уверяет, что каких-либо инсинуаций быть не должно и газ в октябре должен быть поставлен в полном объёме. Также на контроле руководителя города вопрос тарифов и они подниматься не будут.
 
" Есть жёсткая позиция Терехова Игоря Александровича о том, что в этот отопительный период стоимость тепла и горячей воды останется на том же уровне, какой была в период прошлого отопительного сезона и в 2019 году. Поэтому здесь всё будет стабильно", - сказал журналистам Василий Скопенко. 
 
Также он отметил, что школы, детские учреждения и социально значимые и медицинские учреждения в отопительный сезон  войдут заранее, если будет такая необходимость, потому что есть возможность им подать отопление раньше.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Харьковские теплосети внедрили новую энергосберегающую технологию.
 
Тэги:  отопительный сезон, тепловые сети, харьков, график, подготовка, зимний период
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