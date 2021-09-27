27.09.2021 15:31 Дмитрий Колоней

Подготовка к отопительному сезону в Харькове идет с опережением графика

Об этом заявил во время брифинга генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Василий Скопенко.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала "РЕДПОСТ" , подготовка к отопительному сезону проходит согласно установленным планам и даже с опережением графика, заявил во время брифинга сегодня генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Василий Скопенко. По его словам, заполняемость магистральных сетей теплоносителем составляет 97%, а внутриквартальных и внутридомовых на 70-75% и эти темпы почти в 2 раза превышают показатели аналогичного периода прошлого года.

"Это говорит о том, что мы в этот отопительный сезон войдём вовремя и нормально подготовленно. Что касается капремонтов котельных и котлов, то все эти работы уже находятся либо на стадии завершения, либо завершены, также уже промыты и подготовлены к работе. Поэтому нет никаких опасений, что отопительный сезон начнётся не в установленный срок. Мы готовы к нему в принципе уже на сегодняшний день. Ждём температурного режима, ждём 15 октября и распоряжения руководителя города", - заявил Василий Скопенко.

Также по словам гендиректора, осуществлена предоплата за газ за октябрь в размере 140 миллионов гривен за потребление газа в октябре, т.е. все договорённости с Нафтогазом по этому вопросу с предприятием и городом выполнены. Поэтому он уверяет, что каких-либо инсинуаций быть не должно и газ в октябре должен быть поставлен в полном объёме. Также на контроле руководителя города вопрос тарифов и они подниматься не будут.

" Есть жёсткая позиция Терехова Игоря Александровича о том, что в этот отопительный период стоимость тепла и горячей воды останется на том же уровне, какой была в период прошлого отопительного сезона и в 2019 году. Поэтому здесь всё будет стабильно", - сказал журналистам Василий Скопенко.

Также он отметил, что школы, детские учреждения и социально значимые и медицинские учреждения в отопительный сезон войдут заранее, если будет такая необходимость, потому что есть возможность им подать отопление раньше.

Напомним, ранее мы писали о том, что Харьковские теплосети внедрили новую энергосберегающую технологию.