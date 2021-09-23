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23.09.2021  14:25   

Харьковские теплосети внедрили новую энергосберегающую технологию

На коммунальном предприятии ХТС запускают современную систему диспетчеризации.

ХТС внедряет новые технологии
 
Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ, в процессе проверки Игорем Тереховым предприятий теплосети накануне начала отопительного сезона.
 
Харьковские тепловые сети внедряют современную систему диспетчеризации SCADA, благодаря которой все происходящее в системе теплоснабжения города будет видно в режиме реального времени.
Техническое переоснащение коснется 25 ключевых тепловых магистральных камер системы централизованного теплоснабжения города. Специалисты «ХТС» в онлайн режиме будут отслеживать все процессы, которые проходят в системе теплоснабжения, смогут оперативно локализовать аварийную ситуацию и осуществить переключение в сетях.
 
По словам Игоря Терехова, параллельно происходит и техническое переоснащение насосных станций. Это позволит повысить надежность системы теплоснабжения и качество услуг, а также снизить потребление электроэнергии и затраты на техническое обслуживание и ремонт.
 
«Обновление котельных, капитальные ремонты котлов, насосов, современное оснащение и масштабные перекладки сетей — Харьков давно так основательно не готовился к отопительному сезону. Один современный насос позволяет экономить на электроэнергии 1 млн гривен в месяц. Мы устанавливаем 11 таких насосов, что позволит существенно снизить затраты. Модернизация  это единственная возможность, чтобы харьковчане получали качественную бесперебойную услугу и ни в коем случае не платили за нее больше», — заявил Игорь Терехов.
 
Он также подчеркнул, что на 1000% уверен в эффективной работе директора ХТС Василия Скопенко. 
 
«Я знаю его как опытнейшего менеджера. Он проявляет себя с лучшей стороны и, думаю, это увидят все харьковчане в процессе отопительного сезона», — заявил руководитель города. 
 
Напомним, ранее Игорь Терехов подтвердил, что тарифы на горячую воду и отопление в Харькове не будут повышаться. 
 
Тэги:  харьков
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