23.09.2021 14:25

Харьковские теплосети внедрили новую энергосберегающую технологию

На коммунальном предприятии ХТС запускают современную систему диспетчеризации.

Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ , в процессе проверки Игорем Тереховым предприятий теплосети накануне начала отопительного сезона.

Харьковские тепловые сети внедряют современную систему диспетчеризации SCADA, благодаря которой все происходящее в системе теплоснабжения города будет видно в режиме реального времени.

Техническое переоснащение коснется 25 ключевых тепловых магистральных камер системы централизованного теплоснабжения города. Специалисты «ХТС» в онлайн режиме будут отслеживать все процессы, которые проходят в системе теплоснабжения, смогут оперативно локализовать аварийную ситуацию и осуществить переключение в сетях.

По словам Игоря Терехова, параллельно происходит и техническое переоснащение насосных станций. Это позволит повысить надежность системы теплоснабжения и качество услуг, а также снизить потребление электроэнергии и затраты на техническое обслуживание и ремонт.

«Обновление котельных, капитальные ремонты котлов, насосов, современное оснащение и масштабные перекладки сетей — Харьков давно так основательно не готовился к отопительному сезону. Один современный насос позволяет экономить на электроэнергии 1 млн гривен в месяц. Мы устанавливаем 11 таких насосов, что позволит существенно снизить затраты. Модернизация — это единственная возможность, чтобы харьковчане получали качественную бесперебойную услугу и ни в коем случае не платили за нее больше», — заявил Игорь Терехов.

Он также подчеркнул, что на 1000% уверен в эффективной работе директора ХТС Василия Скопенко.

«Я знаю его как опытнейшего менеджера. Он проявляет себя с лучшей стороны и, думаю, это увидят все харьковчане в процессе отопительного сезона», — заявил руководитель города.

Напомним, ранее Игорь Терехов подтвердил, что тарифы на горячую воду и отопление в Харькове не будут повышаться.