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23.09.2021  13:55   

В Харькове чествовали работников «Электротяжмаша» с Днем машиностроителя

С профессиональным праздником сотрудников «Электротяжмаша» поздравил Игорь Терехов.

В Харькове чествовали машиностроителей
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. 
 
Отмечается, что 23 сентября на территории предприятия руководитель города Игорь Терехов поздравил заводчан и вручил им награды от городского совета.
 
"Машиностроение" - это якорь Харькова. Так всегда было, есть и будет. Когда кто-то говорит о нашем городе, всегда вспоминают машиностроительные заводы - мощнейшие предприятия, которые знают во всем мире. Они давно стали брендом нашего города. Поэтому в преддверии вашего профессионального праздника я хочу поблагодарить вас за труд, пожелать вам достойных зарплат и хороших заказов. Пусть наш город процветает!» - сказал Игорь Терехов.
 
Напомним, ранее завод "Электротяжмаш" стал победителем в тендере, проведенном национальным железнодорожным перевозчиком, результатом которого стал договор на ремонт двигателей.
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков
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