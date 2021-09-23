23.09.2021 13:55

В Харькове чествовали работников «Электротяжмаша» с Днем машиностроителя

С профессиональным праздником сотрудников «Электротяжмаша» поздравил Игорь Терехов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что 23 сентября на территории предприятия руководитель города Игорь Терехов поздравил заводчан и вручил им награды от городского совета.

"Машиностроение" - это якорь Харькова. Так всегда было, есть и будет. Когда кто-то говорит о нашем городе, всегда вспоминают машиностроительные заводы - мощнейшие предприятия, которые знают во всем мире. Они давно стали брендом нашего города. Поэтому в преддверии вашего профессионального праздника я хочу поблагодарить вас за труд, пожелать вам достойных зарплат и хороших заказов. Пусть наш город процветает!» - сказал Игорь Терехов.

Напомним, ранее завод "Электротяжмаш" стал победителем в тендере, проведенном национальным железнодорожным перевозчиком, результатом которого стал договор на ремонт двигателей.