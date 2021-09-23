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23.09.2021  13:31   

В Харькове упали цены на некоторые продукты: что подешевело в сентябре

В Украине упали цены на овощи борщевого набора и некоторые крупы, а вот цены на масло и яйца не обещают радовать.


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Как сообщает РЕДПОСТ, за месяц в Украине на 7% снизились цены на картофель, на 25% - на морковь, а стоимость свеклы - на 24%.

Также в цене упали капуста и лук - на 12% и 16%, сообщает пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия.

Еще за последний месяц на несколько процентов подешевели следующие позиции продовольствий: ячмень – на 1%, гороховая крупа – на 3%, кукурузная крупа – на 1%, сахар – на 3%.

Падает стоимость и на тепличные огурцы, их стоимость стремится к 10-15 гривнам, поскольку спрос на них крайне мал. Пока что покупатели предпочитают последние урожаи огурцов с огородов, их стоимость сейчас в Харькове варьируется в пределах 25 грн.

Цены на подсолнечное масло, в свою очередь, даже не думают падать. Стоимость бутылки все еще варьируется в пределах 60 грн, хотя доходит и до 70 от некоторых производителей.

И хотя урожай в этом году больше, чем в прошлом, цены для простых потребителей это вряд ли уменьшит, говорят в программе «Экономика» на телеканале «Украина 24», ведь цену товара диктует мировой рынок, а там ценник движется только вверх.

«Цена на украинском рынке для потребителей останется постоянной. Если и будет снижение цены, то несущественное — 3-5%, вряд ли больше», — выразила свое предположение эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Также эксперт прогнозирует рост цены на яйца, который будет продолжаться до Нового года. Она говорит – все логично, зимой производство многим ниже, чем летом, что и приводит к росту ценовой политики. Сейчас стоимость десятка яиц от 30 грн.

Ранее мы писали, какие продкуты в Украине ожидаемо подорожают.

Тэги:  цена, продукты, харьков
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