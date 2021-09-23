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23.09.2021  11:30   Виталий Хиневич

В Украине снова подорожают продукты

Дорожать продукты будут до конца года, несмотря на хорошие урожаи.

В Украине подорожают продукты
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Agrotrend». 
 
Отмечается, что в скором времени произойдет подорожание подсолнечного масла и хлебобулочной продукции. Цена на хлеб может возрасти на 5-25%. Факторов, которые оказывают влияние на ценник, достаточно. Произошел скачок цен на энергоносители, горюче-смазочные материалы и производственное сырье.
 
Цена на подсолнечное масло еще не установлена. На данный момент продолжается сбор урожая подсолнуха, однако эксперты не исключают возможности увеличения стоимости на растительное масло.
 
Напомним, стоимость гречки может подорожать до 75 гривен за килограмм, а «социальный» сорт - до 52 гривен.
 
Источник:   Agrotrend
 Тэги:  харьков
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