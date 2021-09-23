23.09.2021 11:00 Виталий Хиневич

На Харьковщине продолжают выявлять контрафактное топливо

В рамках уголовного производства прошли санкционированные обыски на АЗС.

Об этом сообщает РЕДПОСТ ос ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины в Харьковской области.

Отмечается, что в рамках уже открытого криминального производства по факту поставки контрафактного топлива в страну продолжаются следственные мероприятия. На автозаправочной станции в городе Харькове было выявлено 18,4 тысяч литров автомобильного газа на общую сумму 323 тысячи гривен. По результатами обыска, были изъяты контрафактное автомобильное топливо, газовое оборудование и финансово-отчетная документация.

На данный момент оперативные мероприятия продолжаются.

Напомним, импортированный сжиженный газ из России поставляли в Украину и перерабатывали в автомобильный для реализации на АЗС.