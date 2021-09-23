На Харьковщине продолжают выявлять контрафактное топливо

В рамках уголовного производства прошли санкционированные обыски на АЗС.
Об этом сообщает РЕДПОСТ ос ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины в Харьковской области.
Отмечается, что в рамках уже открытого криминального производства по факту поставки контрафактного топлива в страну продолжаются следственные мероприятия. На автозаправочной станции в городе Харькове было выявлено 18,4 тысяч литров автомобильного газа на общую сумму 323 тысячи гривен. По результатами обыска, были изъяты контрафактное автомобильное топливо, газовое оборудование и финансово-отчетная документация.
На данный момент оперативные мероприятия продолжаются.
Напомним, импортированный сжиженный газ из России поставляли в Украину и перерабатывали в автомобильный для реализации на АЗС.
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