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23.09.2021  11:00   Виталий Хиневич

На Харьковщине продолжают выявлять контрафактное топливо

В рамках уголовного производства прошли санкционированные обыски на АЗС.

В Харькове выявили контрафактное топливо

Об этом сообщает РЕДПОСТ ос ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины в Харьковской области.

Отмечается, что в рамках уже открытого криминального производства по факту поставки контрафактного топлива в страну продолжаются следственные мероприятия. На автозаправочной станции в городе Харькове было выявлено 18,4 тысяч литров автомобильного газа на общую сумму 323 тысячи гривен. По результатами обыска, были изъяты контрафактное автомобильное топливо, газовое оборудование и финансово-отчетная документация.

На данный момент оперативные мероприятия продолжаются.

Напомним, импортированный сжиженный газ из России поставляли в Украину и перерабатывали в автомобильный для реализации на АЗС.

Источник:   Пограничная служба Украины
 Тэги:  харьков, криминал
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